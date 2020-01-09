Bellator пока не обсуждал с Фёдором Емельяненко его следующий бой
- РИА Новости
По словам представителя Bellator, которые передаёт ТАСС, 43-летнему бойцу, прежде чем обсуждать новый бой, нужно полностью восстановиться после предыдущего.
29 декабря Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме. Во время боя у россиянина была повреждена нога.
В общей сложности в активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что президент Bellator назвал потенциального соперника Фёдора Емельяненко.