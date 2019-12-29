ДНР и Киев завершили процедуру обмена пленными в Донбассе

Президент Bellator назвал потенциального соперника Фёдора Емельяненко

Короткая ссылка
Президент организации по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер заявил, что следующим оппонентом легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко может стать экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Джош Барнетт.
Президент Bellator назвал потенциального соперника Фёдора Емельяненко
  • © Masashi Hara/Getty Images

«Сейчас мы работаем с Барнеттом. Неделю назад Джош попал в неприятную историю на Гавайях — он заболел. Барнетт говорил, что мог бы вернуться в бои в январе, однако на это время у нас уже всё занято. Если Фёдор не против (а Барнетт хочет поединка с Фёдором), мы можем устроить это», — заявил Кокер на пресс-конференции.

В своём последнем бою, который проходил на турнире Bellator 237 в Японии, Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона.

Ранее Шлеменко назвал Митриона оптимальным соперником для следующего боя Фёдора Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить