Президент Bellator назвал потенциального соперника Фёдора Емельяненко

Президент организации по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер заявил, что следующим оппонентом легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко может стать экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Джош Барнетт.

«Сейчас мы работаем с Барнеттом. Неделю назад Джош попал в неприятную историю на Гавайях — он заболел. Барнетт говорил, что мог бы вернуться в бои в январе, однако на это время у нас уже всё занято. Если Фёдор не против (а Барнетт хочет поединка с Фёдором), мы можем устроить это», — заявил Кокер на пресс-конференции.

В своём последнем бою, который проходил на турнире Bellator 237 в Японии, Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона.

Ранее Шлеменко назвал Митриона оптимальным соперником для следующего боя Фёдора Емельяненко.