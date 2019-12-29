ДНР и Киев завершили процедуру обмена пленными в Донбассе

Шлеменко считает Митриона оптимальным соперником для следующего боя Фёдора Емельяненко

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал оптимального соперника для следующего поединка Фёдора Емельяненко.
Шлеменко считает Митриона оптимальным соперником для следующего боя Фёдора Емельяненко
  • © пресс-служба RCC

«Порекомендовал бы Фёдору выбирать таких соперников, как Рэмпейдж, — больших и тяжёлых. Поскольку Фёдор может выступать лишь в Bellator, то считаю, что самым нормальным соперником для него был бы Мэтт Митрион. Думаю, Емельяненко проиграл ему неоднозначно. Оба попадали, оба шли на риск, но больше повезло американцу. Здесь не помешало бы поставить точку», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

В своём последнем бою Фёдор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона нокаутом в первом раунде.

Ранее Александр Емельяненко прокомментировал победу брата на турнире Bellator.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить