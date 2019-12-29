Шлеменко считает Митриона оптимальным соперником для следующего боя Фёдора Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал оптимального соперника для следующего поединка Фёдора Емельяненко.

«Порекомендовал бы Фёдору выбирать таких соперников, как Рэмпейдж, — больших и тяжёлых. Поскольку Фёдор может выступать лишь в Bellator, то считаю, что самым нормальным соперником для него был бы Мэтт Митрион. Думаю, Емельяненко проиграл ему неоднозначно. Оба попадали, оба шли на риск, но больше повезло американцу. Здесь не помешало бы поставить точку», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

В своём последнем бою Фёдор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона нокаутом в первом раунде.

Ранее Александр Емельяненко прокомментировал победу брата на турнире Bellator.