Экс-чемпион, бывший оппонент и один из самых опасных нокаутёров: кто может стать следующим соперником Волкова в UFC

Александр Волков триумфально вернулся в октагон на турнире UFC Fight Night 163 в Москве и в начале 2020 года может провести очередной поединок. По словам самого россиянина, он не против сразиться со вторым номером рейтинга тяжёлого веса Фрэнсисом Нганну. При этом тяжеловес не отказывается и от боя с экс-чемпионом Джуниором дос Сантосом, снявшимся со столичного шоу из-за инфекции. Об этих и других потенциальных соперниках «Драго» — в материале RT.

Вторые попытки боёв с Оверимом и дос Сантосом

После успешного выступления на домашнем турнире в Москве Александр Волков вновь включился в борьбу за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Россиянин поднялся на одну позицию в рейтинге дивизиона и теперь делит шестую строчку с Алистером Оверимом. Тем примечательнее, что спортсмены должны были встретиться друг с другом на шоу в Санкт-Петербурге, но «Драго» был вынужден сняться из-за травмы.

Однако не стоит исключать, что в скором времени UFC вновь попробует организовать данную схватку. Встреча между Волковым и Оверимом имеет значение не только для привлечения зрительской аудитории, но и в плане перспектив. В случае победы Александр способен подняться ещё на несколько позиций в рейтинге и получить право побиться за статус претендента.

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Помешать проведению данного боя могут два фактора. Во-первых, в последнее время 39-летний Оверим выступает не так часто, а промежутки между его появлениями в клетке составляют от пяти до восьми месяцев. В декабре у него назначена дуэль с перспективным Жаирзиньо Розенструйком, в связи с чем возрастной голландец может не успеть восстановиться до конца февраля.

Во-вторых, не стоит исключать, что боец из Суринама продлит беспроигрышную серию и расправится с визави. До настоящего момента Розенструйк провёл три поединка в UFC, каждый из которых выиграл досрочно. Так, от его руки уже пали Аллен Краудер и Джуниор Альбини, а также экс-чемпион промоушена Андрей Орловский. В случае поражения Оверим автоматически опустится в табели о рангах и битва с ним не принесёт Волкову дивидендов.

Тогда Александр может вернуться к кандидатуре дос Сантоса. Бразилец продолжает восстанавливаться от последствий инфекции, но к концу февраля вполне может быть готов к бою. Таким образом, зрители смогут увидеть противостояние двух топ-бойцов тяжёлого веса, а Волков обеспечит себе более плавное возвращение в элиту.

Безусловно, не стоит недооценивать силу и опыт Джуниора. Для Александра поединок с ним уж точно не станет проходным. Об этом можно судить хотя бы потому, что в марте бразилец нокаутировал обидчика россиянина Деррика Льюиса. Тем не менее если Волков намерен в будущем побороться за пояс, то оптимальным вариантом для него будет сначала сразиться с дос Сантосом, а не сразу переходить к более опасным на данный момент соперникам.

Реванш

Не стоит исключать варианта, что Волков решит поквитаться с Льюисом. В октябре 2018-го он уверенно вёл бой и лидировал на судейских карточках, однако в нужный момент потерял концентрацию. За 17 секунд до гонга он пропустил мощнейший правый оверхенд американца и впоследствии был нокаутирован.

Обидное поражение является достаточной мотивацией для Волкова вновь обратить внимание на Льюиса и попросить руководство UFC организовать реванш. Дополнительным фактором может стать их конфликт ещё до начала очной битвы. Так, в ходе взвешивания Деррик повёл себя нагло и сбил шапку с головы визави. Между атлетами завязалась потасовка, но их удалось разнять.

В последних трёх боях Льюис проиграл дос Сантосу и Даниэлю Кормье, а незадолго до этого взял верх над Нганну в одном из самых скучных противостояний в истории UFC. Таким образом, в ближайшее время матчмейкеры вряд ли организуют ему поединки с одним из вышеназванных бойцов, что открывает пространство для проведения реванша с Волковым.

Бойцы расположились на пятом и шестом местах в рейтинге соответственно, следовательно, очная схватка имеет смысл как для одного, так и для второго. К тому же результат первой дуэли располагает к реваншу, который должен расставить все точки над «i» в данном противостоянии.

В последний раз Деррик выходил в октагон 2 ноября на турнире UFC 244 в Нью-Йорке, вследствие чего находится в тех же условиях, что и Волков. Вопрос лишь в том, захочет ли он форсировать восстановление и подготовку ради боя с россиянином или предпочтёт сделать паузу в ожидании более раскрученных оппонентов.

Поединок с топ-претендентом

На вершине дивизиона тяжёлого веса располагается трио в лице Кормье, Нганну и Блэйдса. Каждый из них может получить возможность поспорить за титул, но более высокими выглядят шансы экс-чемпиона. Президент UFC Дана Уайт уже подтвердил, что намерен организовать реванш между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем в будущем. Вопрос только в том, когда обладатель титула сможет вновь войти в клетку.

Таким образом, поединок между Нганну и Блэйдсом кажется вполне логичным, но здесь есть нюансы. Атлеты уже дважды бились друг с другом. и оба раза камерунец брал верх. Причём последний раз это произошло в ноябре 2018 года. Тогда всё завершилось нокаутом на 45-й секунде первого раунда. На данный момент UFC не заинтересован в проведении реванша, вследствие чего вполне может свести одного из бойцов с Волковым. Кроме того, сам Фрэнсис уже дважды бросил вызов Александру, что говорит о его заинтересованности в данной битве.

Для Волкова эта схватка может открыть прямую дорогу к поясу. В случае успеха, он автоматически становится первым претендентом и выходит на победителя возможной дуэли между Миочичем и Кормье. Но необходимо осознавать и те риски, которые несут для него эти бои. Учитывая простой и не самое доминирующее выступление против Харди, а также мощь соперников, он гарантированно будет считаться андердогом.

Нганну заслуженно считается одним из самых страшных нокаутёров в истории UFC. Пять своих последних побед он одержал нокаутом, а уступал исключительно решением. Бой с ним не может считаться удобным ни для одного из спортсменов, ведь Фрэнсис в любую минуту может отправить противника на настил.

Кроме того, в попытке решить проблему с выносливостью, камерунец сбросил немало лишней мышечной массы и стал выглядеть заметно менее объёмным и более сухим. Правда, в последних трёх схватках проверить его функциональную готовность не удалось, ведь они суммарно продлились 142 секунды.

Что касается Блэйдса, то встреча с ним является кошмаром для Волкова в плане стиля. Американец является одним лучших борцов в рамках категории, что успели почувствовать Шамиль Абдурахимов, Алексей Олейник и Алистер Оверим. Александр же никогда не славился навыками в партере, поэтому может стать лёгкой добычей для визави.

Несомненно, у Волкова есть шансы одолеть обоих, но эти поединки практически гарантированно станут самыми тяжёлыми в его карьере. В случае с Нганну ему могут помочь выносливость и умение хладнокровно работать на дистанции, а в бою с Блэйдсом — нокаутирующий удар. Александру необходимо всеми силами избегать переводов в партер, в противном случае американец вполне может взять верх над третьим представителем России за три года.