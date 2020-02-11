«История зашла слишком далеко»: боец ММА Смоляков прокомментировал свои слова в адрес Емельяненко-младшего

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков признался, что угрожал соотечественнику Александру Емельяненко разобраться с ним «за городом» в состоянии аффекта. Многие представители мира ММА после высказываний Смолякова встали на сторону 38-летнего тяжеловеса. В частности, Олег Тактаров предположил, что Смоляков хочет прославиться за счёт более успешного соперника. В то же время Александр Шлеменко считает, что в таких заявлениях в адрес Емельяненко есть много правдивых моментов.

«Не идеализируйте его, он маньяк»

Российский боец ММА Дмитрий Смоляков пояснил свои слова в адрес скандально известного соотечественника Александра Емельяненко. Он признал, что делал заявление в состоянии аффекта.

«Что касается угроз ножами, пистолетами и так далее, то это всё не про меня и на меня не похоже. Я к этому даже не склонен. Преследовать его историю в этой плоскости не собираюсь. Если у нас будет дальнейший диалог, то не таким бандитским способом. Но не в этом сейчас дело. Главное — пояснить, что это было в состоянии аффекта», — рассказал Смоляков в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Кроме того, он заявил, что на некоторое время воздержится от публичных заявлений и общения в соцсетях.

«Самое главное — с тем человеком, из-за которого всё это произошло, я не хочу нигде разбираться. История зашла слишком далеко. Я проанализировал все диалоги, провёл ряд бесед. Это уже далеко не шутки. Это непозволительно. Мы перегнули палку. Тут уже нет ни спорта, ни идеи, ничего», — добавил Смоляков.

Началом конфликта между двумя бойцами ММА послужило интервью Смолякова, в котором он рассказал о событиях ноября прошлого года. Тогда Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения якобы вошёл в один из супермаркетов и начал угрожать огнестрельным оружием. По его словам, именитому спортсмену удалось избежать не только крупного скандала, но и уголовного наказания исключительно благодаря заступничеству со стороны влиятельных людей, которым, помимо прочего, удалось извлечь записи с камер видеонаблюдения.

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Реакция Емельяненко не заставила себя ждать. Он резко опроверг обвинения в свой адрес, заявил, что ему не знаком боец Смоляков, и назвал его петухом.

На этом конфликт мог быть исчерпан, однако экс-представитель UFC дал новое интервью, в котором поведал о более серьёзных правонарушениях со стороны оппонента. В частности, он обвинил Емельяненко в многочисленных эпизодах с изнасилованием.

«Ты изнасиловал огромное количество женщин. Не идеализируйте его, он реально маньяк. На него каждую неделю ложилось минимум одно заявление (а он год жил в Санкт-Петербурге), представляете, сколько он там изнасиловал?!» — заявил Смоляков.

Он утверждал, что эта информация известна и бойцу UFC Алексею Олейнику. Тот опроверг его слова и заявил, что хорошо относится как к Емельяненко, так и к Смолякову, однако второй «сгущает краски».

Стоит отметить, что в 2014 году Следственный комитет действительно возбудил уголовное дело в отношении Емельяненко по обвинению в изнасиловании домработницы. Суд признал спортсмена виновным и приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Спустя год боец вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

После второго интервью Смолякова со схожим обвинением выступил двукратный чемпион мира по боевому самбо Дмитрий Заболотный. На своей странице в Instagram он рассказал, что Емельяненко неоднократно позволял себе приставать к женщинам, а также посетовал, что тому всё сходит с рук.

«Этот человек опасен для общества, завтра он нападёт на чью-то жену, сестру, дочь. По нему кулак давно уже плачет. Я думаю, его ещё не схватили за язык из уважения к Фёдору Владимировичу (старшему брату Емельяненко. — RT)», — написал Заболотный.

На данный момент Емельяненко никак не отреагировал ни на вызов со стороны Смолякова, ни на последующие попытки оправдаться.

«Решил сделать себе имя»

Несмотря на неоднозначную репутацию Емельяненко, многие в мире единоборств встали на его сторону. Так, экс-боец ММА Олег Тактаров предположил, что Смоляков решил прославиться за счёт очернения более известного спортсмена.

«Я не знаю, кто такой Смоляков. Никто решил сделать себе имя, стандартная история. Меня каждую неделю кто-то куда-то зовёт. Просто унизительно на это реагировать», — цитирует Тактарова Sport24.

В свою очередь, чемпион России по кудо Марат Алиасхабов также поддержал Емельяненко и вызвал Смолякова на бой.

«Я знаком с Дмитрием с 2011 года и знаю, кто это такой: как он покупал бои, как пробился в UFC, как его с позором выгнали. Омерзительная личность. И этот человек умудряется без стыда и совести говорить о таких спортсменах, как Александр Емельяненко. Меня это возмутило», — признался Алиасхабов.

При этом экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, хорошо знакомый со Смоляковым, придерживается иной точки зрения. Он подчеркнул, что тот лишь хотел проучить соперника, известного своей неоднозначной репутацией.

«Не спорю, может, Дима всё это сказал на эмоциях. Выехать в лес… Это незаконно. И об этом во всеуслышание не принято говорить. Но в его словах есть много правдивых моментов. Если человек здоровый и обладает какой-то физической силой, а ещё обижает слабых, в том числе насилует их… Более сильные ребята должны постоять за это, за честь», — отметил Шлеменко.

На конфликт отреагировал и президент российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев. Он выразил готовность организовать встречу между бойцами, если оба дадут на это согласие.

«Пускай дерутся! Но надо понимать, кто в какой форме, в каком состоянии Смоляков и может ли он конкурировать с Емельяненко, чтобы действительно заставить ответить за свои слова. Ну и готов ли сейчас Саша принимать поединки. Из того, что я вижу сейчас, — пока он на боях не сконцентрирован. Поэтому склоняюсь к тому, что всё останется в формате YouTube-разборок», — заявил Гаджиев.

О возможном исходе противостояния высказался и Шлеменко. Он предположил, что фаворитом в нём будет Емельяненко, однако многое будет зависеть от его физической готовности.

«Если он остаётся в образе плохого парня и собирается жить блатной романтикой, то, как мне кажется, Смолякову не составит труда повторить то, что однажды сделал Дмитрий Сосновский, — перевести его в партер, обозначить добивание — и Александр сам постучит и сдастся», — предположил Шлеменко.