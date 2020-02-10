Смоляков: ничем не угрожаю Александру Емельяненко, это было сказано в состоянии аффекта

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Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков объяснил свои слова об Александре Емельяненко состоянием аффекта.
Смоляков: ничем не угрожаю Александру Емельяненко, это было сказано в состоянии аффекта
  • АГН «Москва»

«Состояние аффекта — плохое состояние. Я сказал много того, чего не стоило говорить. Я Александру Емельяненко ничем не угрожаю. Это было сказано в состоянии аффекта. Некие угрозы вроде ножей, пистолетов и тому подобное — это не про меня и на меня не похоже. Я к такому даже не склонен. Преследовать его и ждать продолжения этой истории не собираюсь. Дальнейшее наше общение не будет развиваться подобным бандитским образом. Главное сейчас — объяснить, что это было в состоянии аффекта, никто и ничто не тянет меня за город вместе с ним», — заявил Смоляков в интервью, размещённом на YouTube-канале «Вестник ММА».

Ранее Смоляков в жёсткой форме вызвал на бой Александра Емельяненко.

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