Смоляков в жёсткой форме вызвал на бой Александра Емельяненко

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков вызвал на поединок соотечественника Александра Емельяненко.
Смоляков в жёсткой форме вызвал на бой Александра Емельяненко
  • © all_is_good_dima
  • Instagram

«Прошу Камила Гаджиева организовать встречу. Хочу эту мразь проучить за тех женщин, что он изнасиловал. Когда такая мразь ходит по моей стране и восхваляет себя… Ты клоун, мразь. Ты животное. Специально хочу сказать больше, чтобы у него не было желания отвертеться», — сказал Смоляков на видео на YouTube-канале «Вестник MMA».

По его словам, если ни один промоутер не согласится организовать этот поединок, то он всё равно разберётся с Емельяненко. Он также заявил, что у него к данному бою не спортивный интерес, а принципиальный.

«Я тебя жду. Хочешь — за город, хочешь — в клетке. Где угодно», — резюмировал Смоляков.

Смоляков за свою карьеру одержал девять побед и потерпел четыре поражения. На счету Емельяненко 28 выигранных поединков в MMA, семь поражений и одна ничья.

Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. 

Ранее Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить