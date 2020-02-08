Смоляков в жёсткой форме вызвал на бой Александра Емельяненко
- © all_is_good_dima
«Прошу Камила Гаджиева организовать встречу. Хочу эту мразь проучить за тех женщин, что он изнасиловал. Когда такая мразь ходит по моей стране и восхваляет себя… Ты клоун, мразь. Ты животное. Специально хочу сказать больше, чтобы у него не было желания отвертеться», — сказал Смоляков на видео на YouTube-канале «Вестник MMA».
По его словам, если ни один промоутер не согласится организовать этот поединок, то он всё равно разберётся с Емельяненко. Он также заявил, что у него к данному бою не спортивный интерес, а принципиальный.
«Я тебя жду. Хочешь — за город, хочешь — в клетке. Где угодно», — резюмировал Смоляков.
Смоляков за свою карьеру одержал девять побед и потерпел четыре поражения. На счету Емельяненко 28 выигранных поединков в MMA, семь поражений и одна ничья.
Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.
Ранее Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко.