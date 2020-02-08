Смоляков в жёсткой форме вызвал на бой Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков вызвал на поединок соотечественника Александра Емельяненко.

«Прошу Камила Гаджиева организовать встречу. Хочу эту мразь проучить за тех женщин, что он изнасиловал. Когда такая мразь ходит по моей стране и восхваляет себя… Ты клоун, мразь. Ты животное. Специально хочу сказать больше, чтобы у него не было желания отвертеться», — сказал Смоляков на видео на YouTube-канале «Вестник MMA».

По его словам, если ни один промоутер не согласится организовать этот поединок, то он всё равно разберётся с Емельяненко. Он также заявил, что у него к данному бою не спортивный интерес, а принципиальный.

«Я тебя жду. Хочешь — за город, хочешь — в клетке. Где угодно», — резюмировал Смоляков.

Смоляков за свою карьеру одержал девять побед и потерпел четыре поражения. На счету Емельяненко 28 выигранных поединков в MMA, семь поражений и одна ничья.

Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

Ранее Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко.