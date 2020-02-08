Боец Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.

«Он меня не мог обозвать, потому что эти слова ничем не подкреплены. Ты, волосатый чёрт, Саша Емельяненко. Если обосновать свои слова не можешь, то по всем понятиям то, что ты говоришь и не подкрепляешь, — этим ты сам являешься. Могу сказать тебе то, что посчитаю нужным», — сказал Смоляков на видео на YouTube-канале «Вестник MMA».

Он также назвал Емельяненко насильником и заявил, что тот надругался над огромным количеством женщин. Кроме того, Смоляков призвал не идеализировать 38-летнего спортсмена и выразил недоумение в связи с тем, что люди протягивают ему руки при встрече.

«Если бы кому-то из моих родственников досталось от такой мрази, как он, я грыз бы землю, пока до него не добрался. Не понимаю родителей, которые не могут отомстить за дочерей», — заявил Смоляков.

Емельяненко негативно высказался в адрес Смолякова после его слов о размахивании пистолетом в супермаркете со стороны бывшего чемпиона мира по версии ProFC.

Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

Ранее Александр Емельяненко рассказал анекдот на пресс-конференции перед боем с Исмаиловым.