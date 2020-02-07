Александр Емельяненко рассказал анекдот на пресс-конференции перед боем с Исмаиловым

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пребывал в хорошем расположении духа на пресс-конференции перед поединком с Магомедом Исмаиловым.
Александр Емельяненко рассказал анекдот на пресс-конференции перед боем с Исмаиловым
  • АГН «Москва»

Видео с пресс-конференции было опубликовано в Instagram-аккаунте redfurymmma_official. 

Поединок Емельяненко с Исмаиловым состоится 3 апреля 2020 года в Москве на турнире АСА 107.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, за что был арестован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить