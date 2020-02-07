Александр Емельяненко рассказал анекдот на пресс-конференции перед боем с Исмаиловым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пребывал в хорошем расположении духа на пресс-конференции перед поединком с Магомедом Исмаиловым.
- АГН «Москва»
Видео с пресс-конференции было опубликовано в Instagram-аккаунте redfurymmma_official.
Поединок Емельяненко с Исмаиловым состоится 3 апреля 2020 года в Москве на турнире АСА 107.
Ранее Александр Емельяненко рассказал, за что был арестован.
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