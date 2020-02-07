Александр Емельяненко рассказал анекдот на пресс-конференции перед боем с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пребывал в хорошем расположении духа на пресс-конференции перед поединком с Магомедом Исмаиловым.

Видео с пресс-конференции было опубликовано в Instagram-аккаунте redfurymmma_official.

Поединок Емельяненко с Исмаиловым состоится 3 апреля 2020 года в Москве на турнире АСА 107.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, за что был арестован.