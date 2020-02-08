Глава Fight Nights Global готов организовать бой Александра Емельяненко и Смолякова

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать поединок между российскими бойцами смешанного стиля Дмитрием Смоляковым и Александром Емельяненко.
Глава Fight Nights Global готов организовать бой Александра Емельяненко и Смолякова
  • АГН «Москва»

«Смоляков хочет попросить меня организовать им бой в клетке? А почему нет? Если оба этого захотят, то пожалуйста. Но пока ко мне никто не обращался. Но мы в неплохих отношениях как с одним, так и с другим, поэтому всё возможно. Пускай дерутся!» — цитирует промоутера Sport24

При этом он отметил, что Смоляков предоставил недостаточно конструктивный ответ своему сопернику. Кроме того, Гаджиев считает, что многое будет зависеть от формы Смолякова и того, действительно ли он готов заставить Емельяненко ответить за свои слова.

«Из того, что я вижу сейчас, он пока на боях не сконцентрирован. Поэтому склоняюсь к тому, что всё останется в формате YouTube-разборок», — добавил Гаджиев.

Смоляков за свою карьеру одержал девять побед и потерпел четыре поражения. На счету Емельяненко 28 выигранных поединков в MMA, семь поражений и одна ничья.

Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. 

Ранее Смоляков в жёсткой форме вызвал на бой Александра Емельяненко.

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