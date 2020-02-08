Исмаилов рассказал, что увидел во взгляде Александра Емельяненко

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что во взгляде его будущего соперника Александра Емельяненко увидел доброту и уважение.
Исмаилов рассказал, что увидел во взгляде Александра Емельяненко
  • АГН «Москва»

«На пресс-конференцию пришёл посмеяться и повеселиться, с такой задачей я обычно легко справляюсь. Саша — интересный мужик, с хорошим чувством юмора. Я в его взгляде не вижу ничего, кроме доброты и уважения. Да, он на отходниках, но думаю, что это уже прогресс. Готовиться будет в Грозном, в клубе «Ахмат», а значит, будет в хорошей форме. P. S. Рык у Саши, конечно, огненный», — написал Исмаилов в Instagram.

Поединок Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

Ранее сообщалось, как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить