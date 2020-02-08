Исмаилов рассказал, что увидел во взгляде Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что во взгляде его будущего соперника Александра Емельяненко увидел доброту и уважение.

«На пресс-конференцию пришёл посмеяться и повеселиться, с такой задачей я обычно легко справляюсь. Саша — интересный мужик, с хорошим чувством юмора. Я в его взгляде не вижу ничего, кроме доброты и уважения. Да, он на отходниках, но думаю, что это уже прогресс. Готовиться будет в Грозном, в клубе «Ахмат», а значит, будет в хорошей форме. P. S. Рык у Саши, конечно, огненный», — написал Исмаилов в Instagram.

Поединок Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

Ранее сообщалось, как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию.