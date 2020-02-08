«Ты быстро устанешь, секунд на 20 тебя хватит»: как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

Александр Емельяненко потерпит поражение нокаутом в первом раунде на турнире ACA 107, который состоится 3 апреля в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил его будущий соперник Магомед Исмаилов. В то же время бывший боец PRIDE выразил мнение, что его оппонент устанет спустя 20 секунд после начала схватки, а также рассказал, что стало причиной его задержания в Анапе. Кроме того, оба спортсмена много шутили, а Емельяненко удивил собравшихся выбором костюма.

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107. Событие вызвало серьёзный ажиотаж среди российских любителей ММА и журналистов, а само мероприятие запомнилось непринуждённой атмосферой и шутками обоих атлетов.

Пресс-конференция должна была стать первой встречей бойцов в преддверии очного поединка на турнире в апреле, однако волей случая это произошло ещё до её начала. Спортсмены столкнулись на лестнице в здании перед фотосессией и не обошлись без обмена колкостями. Так, поначалу Магомед и Александр долго решали, как им разойтись в узком проходе, а затем пообщались на тему подготовки к битве. Примечательно, что со стороны будущих соперников не было замечено проявлений агрессии — всё ограничилось лишь шутками.

В схожей атмосфере проходила и сама пресс-конференция. Емельяненко поразил собравшихся на арене болельщиков своим появлением в элегантном костюме и с тростью. Исмаилов же предстал в обычном свитере, пояснив, что старые вещи ему уже малы. Стоит отметить, что всю свою карьеру Магомед провёл в среднем весе, но ради этой дуэли набрал около 19 килограммов.

«Контролирую питание. Лишнее не ем. Не думал, что так по кайфу тяжеловесам: спи, ешь, тренируйся. Хорошо, что мне не приходится заставлять себя есть. Стараюсь правильно набрать вес. У меня вес 103 килограмма. Мне хватит. Это то, чего я хотел. Между боями я вешу примерно 98—100», — признался Исмаилов.

Безусловно, журналисты не могли обойти стороной тему встречи противников на лестнице. Емельяненко попытался поддеть своего соперника, отметив, что у того в этот момент сильно изменился голос.

«А у кого-то исказилось лицо. Встреча была неожиданная. Думал в ноги пройти. Мило пообщались, разбежались. Романтика. На бордюр бросать тебя не стал бы», — пошутил Исмаилов.

Неудивительно, что и самих бойцов, и публику интересовало, как будет проходить грядущий поединок. Емельяненко прославился как техничный ударник, делающийся ставку на свои боксёрские навыки, а между тем Исмаилов — ярко выраженный борец.

«Я, может, не такой мощный, как Миша Кокляев, но в других аспектах проблем не будет. Борьба — это моё, в стойке будет потяжелее. Может, побоксируем? Моя большая голова хорошо двигается. Попасть тяжело, Саш», — отметил Исмаилов.

Емельяненко отметил, что голова его соперника будет двигаться прямо по направлению его ударов, а также добавил, что будет бить с обеих рук. При этом он также напомнил о проблемах Исмаилова с выносливостью, которые были хорошо заметны в его схватках с Владимиром Минеевым и Артёмом Фроловым. Тогда Магомед ударно провёл первую половину, но потом выглядел не таким свежим.

«Ты быстро устанешь. В последнем бою еле дотерпел. С коленками в руках ходил. Секунд на 20 тебя хватит», — сказал Емельяненко.

Стоит отметить, что битва между Исмаиловым и Минеевым стала одной из самых обсуждаемых в 2018 году, поэтому фанатов не могло не интересовать, будет ли реванш.

«Не знаю. Будучи умным спортсменом, не могу заглядывать за спину Емельяненко. Посмотрим. Если буду понимать, что Минееву станет плохо, если реванша не будет, то схватка состоится», — отметил Исмаилов.

На конференции не раз звучал вопрос о том, как и когда, по мнению бойцов, завершится поединок. Так, одни спрашивали у Исмаилова, в каком раунде он собирается нокаутировать соперника, другие требовали аналогичного ответа от Емельяненко. Но если Александр предпочитал уходить от прямого ответа, то Магомед старался на этот счёт шутить.

«Думаю, нокаутирую его ближе к концу второго раунда. Саша чуть подустанет, а я буду быстрым. Ладно, за то, что он наговорил, пусть будет в первом», — заявил Исмаилов.

Задержание Емельяненко вызвало бурную реакцию в российском ММА-сообществе и заставило многих усомниться в том, что он серьёзно настроен на встречу с Исмаиловым. Многие поспешили предположить, что Александр недооценивает соперника и недостаточно мотивирован. В связи с этим его спросили, не завершится ли эта дуэль так же неожиданно, как его противостояние с Магомедом Маликовым в 2012-м. Тогда он оказался в нокауте спустя 23 секунды после начала дуэли.

«Вообще не должен был ехать на бой. У Финкельштейна травмировался боец, а я в этот момент готовился с Фёдором в Амстердаме. Он подошёл ко мне, попросил побороться. В тяжёлом весе любой удар — нокаутирующий. Нужно всегда выходить готовым. Когда поджимал его к углу, видел, что он отходит, пятится. Моё движение спровоцировало его на атаку. Он чётко попал в висок», — пояснил Емельяненко.

В целом серьёзные ответы Александра постоянно сменялись шутками и заигрыванием с толпой. Так, он посетовал на то, что организаторы предоставили неудобные кресла, а также рассказал анекдот, вызвавший овации в зале. Стоит отметить, что практически каждая фраза Емельяненко вызывала одобрение публики, что казалось немного удивительным в свете последних событий.

Помимо прочего, задержание Емельяненко в Анапе заставило болельщиков всерьёз задуматься о том, какие шаги руководство ACA намерено предпринять в том случае, если один из спортсменов не сможет выступить 3 апреля. Но если глава лиги Алексей Яценко ушёл от ответа, то Александр в очередной раз пошутил.

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«Если бой будет отменён, виновник окажется в списке пропавших без вести», — заявил Емельяненко.

Кроме того, атлет рассказал, что на самом деле произошло в Анапе и привело к его задержанию.

«Выпил вина и спел «Сектор Газа», — сказал Емельяненко.

За последнее время в мире ММА стало весьма популярным раскручивать поединки с мощью треш-токинга и потасовок, однако на этот раз к этому не было никаких предпосылок.

«Все бойцы между собой друзья. Мы не испытываем агрессии. Мы показываем противостояние двух разных школ. Кто сильнее, а кто — слабее. У меня нет задачи убить, только показать мастерство и искусство. То, над чем мы работаем в спортзалах», — заключил Емельяненко.

Закончилась пресс-конференция довольно спокойно. Сначала Исмаилов спел сопернику What is Love — известную песню Haddaway, а потом бойцы устроили дуэль взглядов. Правда, по её окончании не было потасовки, а встреча завершилась дружескими объятиями.