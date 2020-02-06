«Это человек не из бокса, он крутой в MMA»: Бивол — о Макгрегоре, скандале с Ковалёвым и следующем сопернике

Боксёр Дмитрий Бивол согласился бы на бой с Конором Макгрегором, если бы это пошло на пользу популяризации бокса и если бы поступило достойное финансовое предложение. Об этом он заявил в интервью RT. Спортсмен также подтвердил факт переговоров с Хильберто Рамиресом, рассказал о возможном переходе во второй средний вес и признался, что не удивлён отказу Сауля Альвареса от титула чемпиона.

— Последний раз вы появились на ринге в октябре. Когда ждать вашего возвращения?

— Надеюсь, в апреле.

— Сейчас ходит много слухов о вашем возможном поединке с Хильберто Рамиресом. Такие переговоры действительно ведутся?

— Да, так что это не слухи. Посмотрим. Надеюсь, он захочет побоксировать за титул чемпиона мира.

— Такой бой будет вам интересен, только если на кону будет пояс чемпиона WBO?

— Нет, могу поставить на кон и своё звание. Дело в том, что Рамирес — серьёзная величина в боксе. Он чемпион мира во второй средней весовой категории. Это непобеждённый мексиканский боец, который имеет за плечами 40 битв. И это при том, что ему всего 28 лет. Это круто. В связи с этим для меня такая схватка представляет большой интерес и является настоящим спортивным вызовом.

— Если поединок состоится, Рамирес станет самым опасным соперником в вашей карьере?

— Да, это так.

— Если бы вам предложили побиться за пояс чемпиона WBOс его бывшим обладателем Сергеем Ковалёвым, вы бы согласились?

— Смотря что будет стоять на кону. Если несколько титулов, то, конечно, мне этот бой был бы интересен. А вот если биться за мой — это не то. Не думаю, что подобное было бы интересно публике, да и нам обоим.

— Как считаете, Ковалёв сможет продолжить выступления после чувствительного поражения от Сауля Альвареса?

— Не знаю, это надо у него спрашивать.

Дмитрий Бивол о Сергее Ковалёве и Сауле Альваресе

— Вам не показалось, что он заранее был уверен в своём поражении?

— Не думаю, что это так. Видел, как он был заряжен эмоционально. А если речь о его высказываниях в социальных сетях, то это, наверное, был просто такой ответ на выпады хейтеров. Возможно, Сергей уже пожалел об этом.

— Как считаете, корректно ли такое поведение с болельщиками?

— Ну это же Сергей Ковалёв, он так общается. Мы все знаем, что он может такое сказать.

— Как вы отреагировали на решение Сауля Альвареса отказаться от титула чемпиона в полутяжёлом весе?

— Предполагал, что он поступит таким образом, поэтому отнёсся к этому спокойно.

— Как думаете, причина в том, что он испугался встречи с вами и Артуром Бетербиевым?

— Не думаю, что прям уж испугался, но мне кажется, он хотел сделать историю и вернуться туда, где должен быть. В ту весовую категорию, в которой ему комфортно.

— Как считаете, могли бы победить Канело?

— Если бы согласился сразиться с ним, то верил бы в успех. Считаю, что у меня есть определённые боксёрские качества, которые могли бы помочь составить ему достойную конкуренцию.

— Если бы поступило хорошее денежное предложение, вы могли бы опуститься во второй средний или средний вес ради боя c Канело?

— Да, и я уже говорил, что готов был бы перейти во второй средний вес ради большого поединка. Например, с обладателем звания чемпиона в данной категории.

Дмитрий Бивол о бое Конора Макгрегора с Теренсом Кроуфордом

— То есть это был бы переход ради одной схватки или всё-таки могли бы выступать и в дальнейшем?

— Скорее всего ради одной, максимум двух. Не на постоянной основе.

— В своём следующем бою Бетербиев сразится с Мэном Фаньлуном. Это опасный для него соперник?

— Это очень непростой боец, да. Но, думаю, Артур настроится и выиграет.

— Ваш возможный поединок с Бетербиевым лучше провести в США или России?

— На мой взгляд, лучше это сделать там, где люди больше в нём заинтересованы. Посмотрим, кто захочет организовать этот бой.

— Недавно Боб Арум предложил устроить сражение между Конором Макгрегором и Теренсом Кроуфордом. Как считаете, у ирландца есть шанс на победу?

— Кроуфорд — один из моих любимых боксёров. В то же время я видел бокс Макгрегора, и он меня не впечатлил. Так что я бы хотел больше посмотреть Теренса против Мэнни Пакьяо или Эррола Спенса.

— Сами бы согласились побиться с ирландцем — по правилам бокса или по правилам MMA?

— Не думал об этом. Я бы всё-таки больше хотел сразиться с боксёрами, у которых есть титулы — в своём весе или на категорию ниже. Ещё не готов участвовать в таких боях.

— Есть ли какая-то сумма, за которую вы бы всё-таки согласились?

— На самом деле многие боксёры пошли бы на это, если бы поступило достойное финансовое предложение, что тут скрывать. Это может показаться лёгкой работой, потому что сам Макгрегор — не боксёр. Он обладает хорошей ударной техникой, но это человек не из бокса. Он крутой в ММА. Но мы выходим на ринг не только ради поясов, нам хочется и зарабатывать тоже. Так что ответ «да», хотя об этом думал. Это не моя цель — вызвать Макгрегора и получить такой бой.

— Некоторые ещё соглашаются сразиться по правилам смешанных единоборств, чтобы впоследствии зритель увлёкся боксом. Вы бы рассмотрели такую возможность ради популяризации вашего вида спорта?

— Если честно, я пока ещё не понял, способствуют ли популяризации бокса такие схватки как Мейвезер — Макгрегор или Емельяненко — Кокляев. Даже не знаю, хорошо это или плохо для нашего вида спорта.

— А если поймёте, что хорошо?

— Если это действительно так, тогда да. Флаг в руки — и вперёд.