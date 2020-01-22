Стало известно место проведения поединка Бетербиев — Фаньлун

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Боксёрский поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэном Фаньлуном пройдёт в Канаде.
Стало известно место проведения поединка Бетербиев — Фаньлун
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По словам представителя Международной боксёрской федерации (IBF), которые приводит ТАСС, бой пройдёт в канадском городе Квебек.

Поединок запланирован на 28 марта. На его кону будет стоять принадлежащий Бетербиеву пояс чемпиона IBF в полутяжёлом весе.

На данный момент на счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом все победы он одержал нокаутом.

Ранее сообщалось, что Мейвезер анонсировал бой с Нурмагомедовым в 2020 году.

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