Стало известно место проведения поединка Бетербиев — Фаньлун
- @arturbeterbiev
По словам представителя Международной боксёрской федерации (IBF), которые приводит ТАСС, бой пройдёт в канадском городе Квебек.
Поединок запланирован на 28 марта. На его кону будет стоять принадлежащий Бетербиеву пояс чемпиона IBF в полутяжёлом весе.
На данный момент на счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом все победы он одержал нокаутом.
Ранее сообщалось, что Мейвезер анонсировал бой с Нурмагомедовым в 2020 году.