«Отвечу на любой вызов»: Кудряшов о переходе в MMA и возможных поединках со Скалой Джонсоном и Емельяненко

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов в эксклюзивном интервью RT рассказал, что может принять вызов от любого соперника, вплоть до Дуэйна Скалы Джонсона. Тяжеловес признался, что не оставил намерения провести бой по правилам смешанных единоборств и готов к обсуждению реванша с чехом Вацлавом Пейсаром. Кудряшов также объяснил, как относится к возможной поездке российских боксёров на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

— Ещё недавно вы готовились к переходу в смешанные единоборства, но последний ваш поединок был боксёрским. Передумали?

— Всегда могу выступить по любым правилам, тем более что у меня есть база. В своё время выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою, а также по смешанным боевым искусствам, где есть и борьба, и бокс. Поэтому понимание у меня есть. Но для того, чтобы биться на высоком уровне, необходимо продолжительное время на подготовку. Нужно чувствовать себя комфортно — и не только в стойке, но и в партере. И когда мне предложили поединок в моём виде спорта, конечно, выбрал бокс.

— То есть на перспективе перехода в ММА крест пока не поставили?

— Нет, но и конкретики тоже нет. Могу выступать и в боксе, и в смешанных единоборствах. Пока никто не запрещает, почему бы и нет? Мне интересен сам дух соперничества, так что я бы с удовольствием поборолся и по правилам MMA.

— У вас уже есть договорённость с промоушеном?

— Нет, но мы общаемся с Fight Nights. Думаю, что у меня не будет проблем, если появится желание выступить.

— В какой весовой категории хотели бы побороться?

— Категория одна — я выступаю в первом тяжёлом весе. В смешанных единоборствах это до 93 кг.

— А с кем именно хотели бы подраться?

— Конкретных мыслей пока не было. В ближайшее время будет очень много мероприятий, график расписан на длительный срок, так что сейчас мне не до смешанных единоборств.

— В последнее время популярно бросать вызов Александру Емельяненко. Вам это было бы интересно?

— Какой спортивный интерес может представлять для меня Александр Емельяненко? Он чемпион в своей категории, а я выступаю в другой. Какой-то личной неприязни у меня к нему тоже нет. На чём основывать свой вызов? Я ничего не добился в смешанных единоборствах. Абсурдно было бы говорить, что вызываю его на бой по его правилам.

— Недавно Емельяненко провёл бой с Михаилом Кокляевым. Что думаете по поводу проведения подобных схваток?

— Знаю, что многие выступили с критикой. Говорили, что якобы такие поединки порочат этот вид спорта. Но я считаю, что это, наоборот, помогает его развитию. Чем больше людей выходят в ринг и пробуют себя, тем лучше. Плюс это создало большой зрительский интерес. У меня даже мама на следующий день спрашивала, кто выиграл.

— Серьёзно?

— Да! А ведь она абсолютно далёкий от единоборств человек! Это здорово, что такие мужские виды спорта привлекают широкую аудиторию. Если в дальнейшем кто-то из известных актёров или спортсменов захочет попробовать себя в ринге, то почему бы и нет?

— А вы бы ответили на вызов, скажем, актёра Дуэйна Скалы Джонсона?

— Конечно, согласился бы на бой со Скалой, потому что это популяризирует бокс как вид спорта. Отвечу на любой вызов.

— Смешанные единоборства предполагают владение разными аспектами. Вы занимались вольной борьбой в ходе подготовки?

— Да, ходил на борьбу и отрабатывал разные элементы, но это не было моим приоритетом.

— То есть не было желания развиваться в этом направлении? Съездить в Дагестан, поработать там с мастерами?

— Если у меня в планах появится хороший бой по правилам MMA, обязательно воспользуюсь тем, что у нас в Дагестане сильнейшие в мире борцы. Тогда и можно будет с ними поработать.

— Как считаете, по популярности смешанные единоборства сейчас превосходят бокс?

— Думаю, нет. Бокс популярен уже несколько столетий, но сейчас ММА пользуется большим спросом. И это здорово. На мой взгляд, раз это смешанный стиль, он тянет за собой все единоборства. И бокс, и борьба, и рукопашный бой — все от этого выигрывают.

— На ваш взгляд, кто является лучшим боксёром последних лет?

— Наверное, стоит вспомнить о том, что боксёром десятилетия был признан Флойд Мейвезер.

— Вы с этим согласны?

— Можно, конечно, ещё вспомнить Мэнни Пакьяо, который владел поясами в восьми весовых категориях и оставил огромный след в боксе. Но Мейвезер на протяжении своей долгой карьеры никому не проигрывал. А оставаться чемпионом и сохранять такой высокий уровень длительное время — это очень тяжело.

— А в ММА?

— С этим видом знаком хуже, но выделил бы нашего соотечественника Хабиба Нурмагомедова. Он победил звёздного ирландца Конора Макгрегора и может претендовать на звание лучшего.

Дмитрий Кудряшов — о лучшем боксёре последнего десятилетия

— Ваш поединок с Вацлавом Пейсаром вызвал большой резонанс. Насколько вероятно проведение боя-реванша?

— Если он захочет и это будет интересно зрителю, то я готов.

— После первого боя у вас не было чувства, что проиграли?

— Существует поговорка про бойцовую собаку. Когда та дерётся, она не понимает, выигрывает или проигрывает. Просто получает удовольствие от процесса. Если мне подняли руку, значит, я победил.

— Что вам сказал тренер после того боя?

— Чаще всего он мной недоволен, потому что я не всегда выполняю установки. Будем разбирать, почему всё вышло именно так и чего избегать в дальнейшем, чтобы выходить и брать верх более уверенно.

— Если бы Вацлав поставил условие, что реванш состоится в Чехии или в любой другой стране, но не в России, согласились бы?

— Мне без разницы, где боксировать, ринг везде квадратный.

— Какие цели ставите перед собой сейчас?

— У меня одна цель с самого начала занятий: я по-прежнему хочу стать чемпионом мира. Пока не достиг этого, неправильно распыляться на что-то другое и ставить другие задачи.

— Сейчас много говорят о том, стоит ли боксёрам ехать на Олимпийские игры в Токио в нейтральном статусе. По мнению генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, нет. А что думаете вы?

— Это позиция Кремлёва. Однако ещё есть мнение самих спортсменов, которые всю свою сознательную жизнь посвятили спорту и хотят показать себя на главном спортивном событии четырёхлетия. Поэтому сначала нужно поговорить с ребятами, а потом уже принимать какие-то решения. Кроме того, чтобы поехать на Олимпиаду, нужно ещё туда отобраться — впереди как раз квалификационный турнир.