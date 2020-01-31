Кремлёв: флаг олимпийского комитета — это чужой флаг

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о ситуации с возможным отстранением России от летней Олимпиады 2020 года в Токио и выступлении на Играх под нейтральным флагом.

«Ситуация с Олимпиадой — заранее спланированная против нас акция. Ангажированная история. Цель не разобраться, а отстранить. Позиция федерации и спортсменов — не ехать на Олимпиаду без флага и гимна. Но если страна, руководство скажет ехать — мы поедем, будем биться и делать всё для победы. Наша главная задача — представлять интересы своей страны. Флаг олимпийского комитета — это чужой флаг. Это неправильно, не ради него наши предки жили и умирали», — заявил Кремлёв на втором Всероссийском боксёрском форуме.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря 2019 года наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.