Александр Емельяненко прибыл в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым
- АГН «Москва»
По словам представителя пресс-службы ACA, в Грозном Емельяненко проведёт тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева.
Поединок Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».
В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, в то время как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.
Ранее Емельяненко рассказал, как собирается победить Исмаилова.