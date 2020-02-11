Александр Емельяненко прибыл в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, каким образом собирается победить своего соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107 в Москве.
Александр Емельяненко прибыл в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым
  • АГН «Москва»

По словам представителя пресс-службы ACA, в Грозном Емельяненко проведёт тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева.

Поединок Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, в то время как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее Емельяненко рассказал, как собирается победить Исмаилова.

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