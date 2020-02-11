Александр Емельяненко рассказал, как собирается победить Исмаилова

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, каким образом собирается победить своего соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107 в Москве.
Александр Емельяненко рассказал, как собирается победить Исмаилова
  • АГН «Москва»

«Я, конечно же, его побью, он драться не умеет. Он в весе 80 кг еле ходил, пять минут отстоял на татами — сдох. А что будет при весе в 100 кг? Он через 20 секунд боя сдохнет. Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, — прыгнуть мне в ноги, схватить ногу, тянуть к сетке, упираться, терять все силы, повалить, а самому ходить и искать кислород, где вдохнуть. А здесь уже летит серия от Александра Емельяненко. Голову уже никуда не спрячешь. Я ему кислород буду своими руками «доносить», — передаёт слова Емельяненко пресс-атташе ACA.

Поединок российских бойцов состоится 3 апреля на турнире АСА 107 в Москве.

Ранее сообщалось, что Емельяненко рассказал, что хотел подарить судье, приговорившей его к аресту на семь суток.

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