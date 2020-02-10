Емельяненко рассказал, что хотел подарить судье, давшей ему семь суток ареста

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал подробности своего ареста на семь суток в январе в Анапе.
Емельяненко рассказал, что хотел подарить судье, давшей ему семь суток ареста
  • РИА Новости

«Если честно, ничего я там не хулиганил. Никого не побил. Просто выпил вина и громко разговаривал матом», — сказал Александр Емельяненко в интервью пресс-службе промоушена ACA.

По его словам, сотрудники полиции не могли уехать без него, так как уже якобы поступил сигнал. Кроме того, он заявил, что не понял решения судьи.

«Мне сразу сказали, что она мужененавистница. Пришла она с работы, у неё плохое настроение, и вот решила: «Дам ему 15». Что я ей подарил? Думал зайти в секс-шоп и отправить ей… Такой вот соблазнитель–удовлетворитель, чтобы она не была такой злой и противной», — добавил Емельяненко.

Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. 

Ранее Александр Емельяненко заявил, что много раз пытался помириться с братом Фёдором.

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