Александр Емельяненко заявил, что много раз пытался помириться с братом Фёдором
- АГН «Москва»
«Пробовал сделать шаг навстречу. Тысячу раз. Не понимаю, как будто я у человека половину жизни забрал. Ядом дышит. Не хочет он сесть и поговорить», — сказал Алексанр Емельяненко в интервью пресс-службе промоушена ACA.
По его словам, вся жизнь его брата строится на претензиях к нему, притом что сам он также может рассказать о Фёдоре много неприглядной информации.
«Только я молчу, а его периодически прорывает», — добавил Александр Емельяненко.
Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.
Ранее Фёдор Емельяненко выразил надежду, что помирится с Александром.