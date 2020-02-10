Александр Емельяненко заявил, что много раз пытался помириться с братом Фёдором

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что много раз пытался сделать шаг навстречу брату Фёдору и помириться.
Александр Емельяненко заявил, что много раз пытался помириться с братом Фёдором
  • АГН «Москва»

«Пробовал сделать шаг навстречу. Тысячу раз. Не понимаю, как будто я у человека половину жизни забрал. Ядом дышит. Не хочет он сесть и поговорить», — сказал Алексанр Емельяненко в интервью пресс-службе промоушена ACA.

По его словам, вся жизнь его брата строится на претензиях к нему, притом что сам он также может рассказать о Фёдоре много неприглядной информации.

«Только я молчу, а его периодически прорывает», — добавил Александр Емельяненко.

Следующим соперником Емельяненко является россиянин Магомед Исмаилов, бой с которым состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. 

Ранее Фёдор Емельяненко выразил надежду, что помирится с Александром.

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