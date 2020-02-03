Фёдор Емельяненко надеется, что помирится со своим братом Александром

Короткая ссылка
Российский боец Фёдор Емельяненко выразил надежду, что ему удастся помириться со своим братом Александром.
Фёдор Емельяненко надеется, что помирится со своим братом Александром
  • РИА Новости

«Я надеюсь на это. Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

43-летний Фёдор Емельяненко и его 38-летний брат Александр Емельяненко уже много лет не общаются и периодически устраивают перепалки в СМИ.

Ранее он рассказал, что его семья советует ему завершить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить