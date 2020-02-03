Фёдор Емельяненко надеется, что помирится со своим братом Александром

Российский боец Фёдор Емельяненко выразил надежду, что ему удастся помириться со своим братом Александром.

«Я надеюсь на это. Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

43-летний Фёдор Емельяненко и его 38-летний брат Александр Емельяненко уже много лет не общаются и периодически устраивают перепалки в СМИ.

Ранее он рассказал, что его семья советует ему завершить карьеру.