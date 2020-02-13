«Побаиваются подписывать контракт»: Шлеменко о переговорах с UFC, таланте Адесаньи и проблемах Емельяненко с алкоголем

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко выразил мнение, что UFC осторожно относится к подписанию контракта с ним, поскольку опасается, что он может с ходу взять титул в Абсолютном бойцовском чемпионате. Также россиянин в интервью RT рассказал, в какой категории хотел бы выступать, назвал фаворита грядущей схватки между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро и осудил пристрастие к алкоголю Александра Емельяненко.

— Как обстоят дела в ваших переговорах с UFC?

— Они ведутся. Совсем недавно у меня завершился период эксклюзивных переговоров с Bellator. 19 января оказался полностью свободен. С этого момента мой менеджер Алексей Жернаков начал общаться с UFC. Сейчас выстраиваем диалог, дальше будет видно.

— Можно сказать, что приоритетом для вас является именно выступление в UFC?

— Безусловно. В противном случае остался бы в Bellator, который предлагал мне очень хорошие финансовые условия. Но решил двигаться в другом направлении.

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— Почему?

— В Bellator я уже был чемпионом, трижды защитил титул, становился победителем Гран-при. По сути, выиграл там всё. На данный момент остался лишь один пояс, который хотелось бы примерить, он находится в UFC. Несмотря на финансовые потери, решили работать над подписанием договора с Абсолютным бойцовским чемпионатом.

— Как думаете, стоит ждать подписания контракта с UFC в самое ближайшее время?

— Мне так не кажется. Проблема в том, что я не рядовой спортсмен. Всем известно, что в основном дебютанты UFC получают $10—20 тыс. за поединок плюс столько же составляет премия за победу. Конечно, такие условия меня не устраивают. В результате переговоры идут немного медленнее.

— Подписание минимального контракта не рассматриваете?

— В ходе переговоров рассматривать меня как новичка глупо. Для таких ребят у них другие расценки. У меня очень много знакомых из-за рубежа выступают в UFC, примерно знаю, сколько они получают. Но забегать вперёд и называть какие-то суммы не хочется.

— На ваш взгляд, насколько в UFC будут учитывать ваши регалии в Bellator?

— Обычно там хорошо относились к чемпионам других организаций, но есть нюансы.

— Какие?

— Промоушену невыгодно, чтобы я с ходу стал побеждать и забрал пояс. Думаю, им хотелось бы видеть, как чемпионы других организаций уступают, иначе под вопрос будет поставлен пресловутый уровень чемпионата. В связи с этим мне кажется, что в UFC немного побаиваются подписывать контракт со мной. Меня нельзя ставить с дебютантами, в соперники нужно давать спортсменов из топ-15 рейтинга. А они рискуют проиграть.

— Недавно Эдуард Вартанян заявил, что UFC временно приостановил набор российских легковесов. В среднем весе такой ситуации нет?

— Это профессиональный спорт, поэтому нельзя говорить, что не берут именно россиян. Здесь всё сугубо индивидуально. Что касается меня, то имею преимущество. Во-первых, я был чемпионом в американском промоушене, во-вторых, более десяти раз выступал в главной схватке вечера на местном телевидении. Но в чём-то Эдуард прав.

— В чём именно?

— По моей информации, UFC временно прекратил подписывать новых бойцов. В настоящее время в ростере промоушена находится около 600 спортсменов, большинство из которых не соответствуют уровню. Для привлечения новых им необходимо пересмотреть ряд соглашений, произвести определённую чистку.

— В случае подписания контракта с UFC вы хотели бы дебютировать на российском турнире или это не имеет значения?

— Безусловно, выступить на родине — в приоритете. Думаю, для UFC было бы выгодно поставить меня в главный бой вечера на российском турнире. Большая часть из моих 73 поединков закрывали программу шоу, что говорит само за себя. Но в целом готов биться и за рубежом — всё зависит от соперника. Для меня очень важно драться часто, именно поэтому мне очень интересен контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом.

— Думаете, в UFC сможете реализовать этот план?

— Да. Посмотрите на Петра Яна — за год он провёл четыре схватки. Думаю, я мог бы провести и пять-шесть боёв. Это был бы отличный график для меня. Быстрее дойду до титула.

— Говоря о длительности контракта... На сколько боёв вы хотели бы заключить соглашение с UFC?

— Хотел бы стандартное соглашение на три поединка. Можно быстро провести их, после чего перезаключить договор на более выгодных условиях. Если у тебя есть чемпионские амбиции, то лучше сделать выбор в пользу более краткосрочных соглашений, не подписывать контракт сразу на шесть схваток.

— Объясните.

— Поначалу условия могут быть не самыми лучшими, но можно три раза выиграть красивыми нокаутами и получить более прибыльное предложение. Но есть и обратная сторона медали.

— Какая?

— Есть риск показать себя не лучшим образом и остаться за бортом.

— Вы говорили, что можете выступать не только в средней, но и в полусредней категории. Уверены, что сможете сделать вес?

— Нужно время, но да. Способен на это. На данный момент я вешу 88 кг. До полусредней категории мне необходимо согнать 11 кг. Это вполне по силам. Но при этом хотел бы сосредоточиться на выступлениях в среднем дивизионе.

— В чём преимущества?

— Это позволило бы мне биться чаще. Но не отказываюсь от своих слов — готов выступать в обеих категориях.

— В полусреднем весе поясом владеет Камару Усман, а в среднем — Исраэль Адесанья. Кого можно назвать более подходящим соперником для вас?

— Сложно сказать. По одним показателям мне удобнее Усман, по другим — Адесанья. Исраэль — ударник. Было бы интересно проверить свои навыки против такого высококлассного бойца. К сражению с Камару придётся готовиться несколько дольше, ведь он базовый борец. Работать с ним будет тяжелее.

— В настоящий момент Адесанью считают одним из главных талантов промоушена. Согласны?

— Конечно. UFC сделал на Исраэля большую ставку. Наверное, он сейчас главная звезда. Но если посмотреть битву с Келвином Гастелумом, то можно увидеть много пробелов в его работе. В той схватке Адесанье пришлось несладко. В будущем его ждёт серьёзная проверка в виде Йоэля Ромеро. Он покажет, соответствует ли новозеландец ожиданиям руководства.

— Кого считаете фаворитом?

— Ромеро — не подарок, но отдам предпочтение Адесанье.

— Многие сравнивают Адесанью с Андерсоном Силвой. Как вы думаете, Исраэль заслужил это?

— Они похожи — в плане как стиля, так и антропометрии. Посмотрим, сумеет ли он добиться таких же высот, как Андерсон. Но лично я думаю, что нет.

— Кто из бойцов среднего веса всегда впечатлял вас?

— Дэн Хендерсон.

— В свете неудачного выступления Гектора Ломбарда вас не пугает переход в UFC? Всё же вы уступили ему в Bellator, но при этом он сам не смог добиться успеха в UFC, проиграв в восьми боях из 12.

— Нисколько. Хочу просто проявить себя там.

— Бытует мнение, что в UFC средний уровень бойцов выше, чем в других организациях. Согласны?

— Нет. Я бился с Гегардом Мусаси, который входил в пятёрку сильнейших средневесов UFC, недавно сражался с Дэвидом Бранчем — ещё одним представителем топ-15 рейтинга. В обоих боях смотрелся довольно неплохо.

— Если бы могли выбрать себе соперника для первого боя, кто бы это был?

— Адесанья. Это был бы идеальный вариант. В целом мне всё равно. Но если говорить о том, с кем хотел бы сразиться в октагоне, на ум приходит Бруно Силва. Мы с ним встречались в 2018 году (на турнире M-1 Challenge 93), я проиграл. Но, на мой взгляд, там была оплошность рефери. Хотел бы провести с ним реванш именно в UFC. Однако сейчас бразилец дисквалифицирован за допинг на два года.

— Недавно ваш партнёр по команде Андрей Корешков заявил, что не пойдёт в UFC на плохих условиях. Как относитесь к такой позиции?

— В качестве приоритета я выбрал не деньги. У Андрея сейчас другая ситуация. Он может себе позволить ещё некоторое время побыть в Bellator. Немного подзаработать.

— В случае перехода в UFC насколько хороши его перспективы?

— Думаю, отличные. Мне кажется, мог бы стать первым претендентом на титул. Многие могут со мной не согласиться, но тот же Дуглас Лима — не менее опасный соперник, чем Усман. А может быть, даже более.

— Говоря о России, в настоящий момент самым обсуждаемым событием является бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Вас интригует этот поединок?

— Не могу сказать, что жду с нетерпением. Интересно было бы увидеть, как пройдёт эта схватка, как Магомед будет справляться с Александром. Но не назвал бы это боем года.

— Исмаилов всю карьеру провёл в среднем весе, но решил согласиться на бой с Емельяненко в тяжёлом. Правильный шаг?

— Если это касается продвижения карьеры, то да. Для него бой с Емельяненко — самый главный в жизни. Как в плане денег, так и в плане престижа.

— Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев говорил, что у Исмаилова нет шансов против Емельяненко, ведь тот просто «расстреляет» его с дистанции. Согласны?

— Только если Емельяненко будет оставаться трезвым и готовиться к поединку. Если Саша продолжит бухать, то никого не «расстреляет». Как бы до клетки дошёл. Все уже неоднократно видели, к чему его приводила эта пьянка, как он выглядел после этого в схватках.

— Вас не удивляет, что Емельяненко ведёт себя подобным образом перед таким важным событием?

— Нет. Он считает лёгкой прогулкой сражение с Исмаиловым. Но мне кажется, он может поплатиться за это.

— Сергей Харитонов назвал Емельяненко позором ММА. Согласны, что такие бойцы порочат имидж российских смешанных единоборств?

— Конечно. Вдруг молодые начнут брать с него пример, выпивать. Это аморальное поведение. Плюс ко всему он уже сидел за изнасилование.

— Недавно Абдулманап Нурмагомедов сказал, что Емельяненко мог бы стать одним из лучших бойцов планеты, если бы тренировался у него. Согласны?

— У него очень хорошие данные, но вся проблема в алкоголе. Если убрать это, то он мог бы стать одним из лучших, без сомнения. Причём не только под руководством Абдулманапа. Но Нурмагомедову было бы тяжело справиться с Емельяненко.

— Почему?

— Он взрослый человек, сам знает, что ему в жизни нужно. Вряд ли бы он стал серьёзно слушать Абдулманапа. Посмотрите, как он с братом общается.