Спорное решение: почему Нурмагомедов обошёл Джонса и возглавил рейтинг лучших бойцов мира

Престижный ММА-портал Sherdog опубликовал обновлённый рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound). Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обошёл обладателя пояса в полутяжёлой категории Джона Джонса и впервые возглавил почётный список. Вместе с тем в Абсолютном бойцовском чемпионате не решились на кардинальные изменения и оставили россиянина на второй строчке своего P4P рейтинга. Является ли Нурмагомедов лучшим бойцом в мире на данный момент, разбирался RT.

Сильнейшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий, согласно рейтингу Sherdog, с понедельника, 10 февраля, является Хабиб Нурмагомедов. Известный ММА-портал поместил действующего чемпиона UFC в лёгком весе выше обладателя пояса в полутяжёлом дивизионе Джона Джонса после того, как американец в равном поединке взял верх над Домиником Рейесом на турнире в Хьюстоне. Тем не менее, сам Абсолютный бойцовский чемпионат не последовал примеру журналистов и оставил россиянина на второй строчке рейтинга pound-for-pound.

Стоит признать, что у Sherdog были основания подвинуть Джонса с первой строчки, которую он занимал на протяжении долгого времени. Многие не согласились с решением судей, отдавших ему победу в схватке с Домиником Рейесом, и посчитали, что Джон уступил чемпионское звание. Но если титул всё же остался в руках американца, то его репутации был нанесён значительный урон. Вероятно, руководители известного портала также посчитали, что столь неоднозначный результат не соответствуют уровню лучшего бойца планеты, из-за чего решили поместить на вершину Нурмагомедова.

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По сути, именно Хабиб оставался единственным оппонентом Джона в борьбе за трон. За него говорили серия из 28 побед и доминирующие выступления в противостояниях с Конором Макгрегором, Эдсоном Барбозой и Дастином Порье. Ни один из них не сумел составить Нурмагомедову достойной конкуренции и уступил в достаточно односторонних поединках. По большому счёту, то же самое можно сказать обо всех боях Орла, за исключением отдельных эпизодов в битве с Майклом Джонсоном и сражении с Глейсоном Тибау. Но тогда россиянин ещё не был настолько мастеровитым, а бразилец позднее был уличён в употреблении допинга.

Одним из возможных конкурентов Нурмагомедова можно было считать Генри Сехудо, имеющего впечатляющий послужной список. В нём значится победа над рекордсменом UFC по числу защит титула Деметриусом Джонсоном, а также успех в дуэли с королём легчайшего веса Ти Джеем Диллашоу, которому не помогли даже запрещённые препараты. Но всего 17 боёв в профессиональной карьере и два поражения серьёзно били по реноме олимпийского чемпиона по борьбе.

Безоговорочное превосходство в октагоне и стало причиной того, что на протяжении последних полутора лет Нурмагомедов воспринимался исключительно как один из сильнейших бойцов в мире. И это несмотря на тот факт, что титул он взял в противостоянии с 11-м номером рейтинга Элом Яквинтой, а первую защиту провёл против не выходившего в клетку на протяжении двух лет Макгрегора. Та уверенность, с которой он добивался успеха, сделала его одной из главных звёзд ММА в мире и заставила воспринимать его как не менее великого атлета, чем тот же Джонс, Дэниел Кормье или Жорж Сен-Пьер.

Тем не менее, решение назвать Нурмагомедова лучшим бойцом смешанных единоборств независимо от весовых категорий нельзя считать однозначно верным. Именно поэтому право на жизнь имеет как выбор Sherdog поместить его на первую позицию рейтинга, так и вердикт UFC оставить его позади Джонса. На это влияет сразу несколько факторов, каждый из которых может стать решающим в данном вопросе.

Необходимо понимать, что именно имеется в виду под статусом лучшего бойца pound-for-pound. В том случае, если речь идёт о данном конкретном моменте, то решение Sherdog можно назвать обоснованным. Не самое уверенное выступление Джонса стало достаточным основанием для того, чтобы Нурмагомедов лишил его лидерства. Как минимум, вплоть до марта, когда в клетку войдут Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро. На данный момент новозеландец имеет в своём активе беспроигрышную серию из 18 боёв и в зависимости от степени уверенности победы над кубинцем должен иметь шансы обойти россиянина.

В том случае, если рассматриваются достижения бойца за более длительный период, то более логичным кажется уже позиция UFC. Да, Джонс провёл не лучший поединок в карьере и был на волоске от проигрыша титула, но даже это не способно перечеркнуть все его заслуги. Джон — рекордсмен чемпионата по числу успешных титульных поединков (14), а также защит пояса (11). За свою карьеру он расправился с шестью бывшими и будущими чемпионами организации, обладателем титула Bellator и двумя экс-претендентами на пояс в среднем весе. Если брать сухие цифры, то это значительно больше, чем доминация Хабиба над середняком Яквинтой, не хватавшим звёзд с неба Порье и растренированным Макгрегором.

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За исключением ирландца, Хабиб не встречал в своей карьере соперников топ-уровня, чем может похвастаться Джон. Но если Макгрегор подошёл к очной дуэли в откровенно плохой форме, то Кормье и тот же Александр Густафссон на момент боя с Джонсом находились в великолепных кондициях. И это не считая того факта, что Дэниел является гораздо более разносторонним атлетом, чем Конор, что неоднократно подтверждал.

Если учитывать эти факторы, то Нурмагомедов сможет оказаться на первой строчке только в том случае, если Джонс потерпит безоговорочное поражение. Пока действующий чемпион в полутяжёлом весе владеет поясом, а его беспроигрышная серия продолжает расти, у Хабиба нет реальных шансов превзойти его достижения и, как следствие, обойти его в рейтинге. И в этом есть своя логика, с учётом того, каким образом сам Джон вернулся на трон. До него на нём располагался Кормье, сместить которого позволил лишь нокаут в исполнении Стипе Миочича.

Таким образом, позиция UFC по данному вопросу также является более чем логичной. В отличие от Sherdog, руководство промоушена не рубит с плеча, а отдаёт дань уважения заслуженным чемпионам. Нурмагомедову необходимо и дальше подтверждать своё величие и разбираться с конкурентами. Достаточно напомнить, что в своё время Джонс также находился за спиной другого легендарного бойца — Андерсона Силвы — и вырвался из-за неё лишь когда бразилец уступил Крису Вайдману.