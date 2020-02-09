Рекордный успех Джонса и досрочная победа Шевченко: чем завершился турнир UFC 247 в Хьюстоне

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247. В главном поединке вечера Джон Джонс единогласным решением судей взял верх над Домиником Рейесом и одержал рекордную, 14-ю победу в титульных поединках под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Валентина Шевченко нокаутировала Кэтлин Чукагян и третий раз отстояла звание чемпионки в наилегчайшем весе. Также шоу запомнилось яркими нокаутами в исполнении Джастина Тафы и Марио Баутисты.

Успех Шевченко и яркие нокауты в предварительном карде

UFC провёл второй крупный турнир в 2020 году, в главном бое которого Джон Джонс взял верх над Домиником Рейесом. Схватка продлилась запланированные пять раундов, по итогам которых судьи отдали предпочтение чемпиону. Также турнир запомнился яркой победой Валентины Шевченко и красивыми нокаутами.

Турнир в Хьюстоне имел не самый звёздный состав участников в предварительном карде, тем не менее это не помешало сразу нескольким бойцам порадовать зрителей яркими выступлениями. В третьем бое вечера Джорни Ньюсон одержал свою первую победу в UFC, отправив в нокаут Доминго Пиларте. Тот с ходу бросился вперёд, но напоролся на мощнейший встречный удар. Его примеру последовали Марио Баутиста и Кэлинн Уильямс, также досрочно завершившие свои схватки. При этом особенно стоит отметить первого из них, успеху которого предшествовал красивый удар коленом в прыжке.

Также по теме Стагнация в дивизионе и страх перед Драго: почему UFС не может найти соперника для Волкова Российский боец UFC Александр Волков по прозвищу Драго не может найти себе соперника. Как заявил сам седьмой номер рейтинга...

Два первых боя основной программы шоу оказались не самыми яркими, а победителя были вынуждены определять судьи. При этом если успех Деррика Льюиса в дуэли с Илиром Латифи не вызвал вопросов у местной публики, то решение отдать предпочтение Дэну Иджу стало причиной шквала негативных эмоций как на арене, так и в социальных сетях. Многие решили, что именно Мирсад Бектич контролировал ход поединка, но зрительские симпатии не помогли ему избежать второго подряд поражения в UFC. По-настоящему разогреть болельщиков смогло лишь противостояние Джастина Тафы и Хуана Адамса. Тяжеловесы решили не откладывать дело в долгий ящик и уладили все разногласия за 119 секунд. Верх взял Тафа, открывший счёт триумфам в крупнейшем ММА-промоушене мира.

Во втором по значимости поединке турнира ожидалось столкновение двух спортсменок с постсоветского пространства. Представляющая Россию, Киргизию и Перу Валентина Шевченко отстаивала звание чемпионки в наилегчайшем весе в сражении с американкой армянского происхождения Кэтлин Чукагян. Несмотря на две подряд победы в активе претендентки, обладательница пояса считалась явной фавориткой. За неё говорили огромный опыт и уникальные навыки в стойке, неоднократно позволявшие ей брать верх в октагоне.

Первый раунд стал подтверждением тому, что Чукагян нечего противопоставить оппонентке. Она значительно уступала в скорости, следствием чего стала серия мощных попаданий в исполнении Шевченко. Сначала она здорово проявила себе в размене, а затем отправила в цель красивый бэкфист (удар рукой с разворота). Концовка пятиминутки и вовсе завершилась тейкдауном в исполнении Валентины, после чего она продемонстрировала свой прогресс в мастерстве ведения боя в партере. Чемпионке удался мощнейший удар локтем, в результате которого Кэтлин заработала серьёзное рассечение.

Второй раунд прошёл в похожем ключе и окончательно сломил боевой дух Чукагян. Претендентка получила ощутимый урон, всего за несколько секунд пропустив сначала удар ногой с разворота, а затем эффектный акс-кик (удар ногой сверху вниз). Валентина превосходила её во всех аспектах, а в довершение вновь затянула на настил, где преподала ей очередной урок грэпплинга. Итог — два проигранных отрезка и ещё одна сечка.

Поединок за звание чемпионки в наилегчайшем весе завершился в партере, что явилось свидетельством тому, насколько разноплановым бойцом стала уроженка Киргизии. Чукагян попыталась перевести соперницу на настил, но допустила ошибку и сама оказалась на полу. Шевченко воспользовалась её нерасторопностью и перешла в позицию «распятие», зажав одну из рук визави между ногами. Затем последовала серия попаданий локтями, заставивших рефери остановить дуэль. Валентина третий раз защитила титул и доказала, что в настоящее время не имеет равных в данном дивизионе, а после вручения пояса исполнила свой фирменный танец.

Тяжёлое испытание Джонса

Самым ожидаемым событием шоу стало сражение за титул чемпиона мира в полутяжёлом весе. Звание оспаривали первый номер рейтинга pound-for-pound Джонс и перспективный Рейес. Доминик считался крайне серьёзным вызовом для обладателя пояса, что подтверждал его идеальный послужной список. До настоящего момента он 12 раз заходил в октагон и покидал его исключительно победителем.

Тем не менее на стороне Джонса были его поразительные разносторонность и изобретательность, а также колоссальный опыт. Достаточно отметить, что Рейес начал карьеру в тот момент, когда его визави проводил свою восьмую защиту титула UFC. Самый молодой чемпион организации в истории завоевал звание в 2011 году и с тех пор ни разу не уступил. Лишить себя пояса смог лишь сам Джон, в период с 2015 по 2018 год сражавшийся не только с соперниками, но и с собственными демонами. Сначала он чуть было не оказался в тюрьме, а затем был отстранён за применение допинга.

Однако чуть более года назад Джонс вернулся в клетку и принялся всеми силами восстанавливать своё доброе имя. Он стал вести правильный образ жизни, отказался от посещения ночных клубов, участия в уличных гонках, а также сумел доказать свою невиновность в допинговом скандале. Возможно, именно поэтому Джона так обидела фраза Рейеса о том, что ему важен титул, а не вечеринки. Чемпион решил, что это было оскорблением в его адрес, что накалило отношения между спортсменами. Особенно явно это было заметно во время официальной процедуры взвешивания, где Дане Уайту пришлось всеми силами стараться не допустить столкновения между атлетами.

Уже по первому раунду стало ясно, что этот бой можно смело назвать одним из самых сложных в карьере Джонса. Как и ожидалось, Рейес с ходу бросился вперёд и принялся обстреливать противника своей феноменальной левой. Могло показаться, что один из ударов чуть было не привёл к нокдауну, но на деле он лишь заставил Джонса оступиться. Первая половина пятиминутки прошла под знаком претендента, но позднее чемпион вернул инициативу в свои руки. Под конец он даже напомнил о своих навыках кикбоксинга, проведя несколько хай-киков, правда, все они пришлись по защите.

Второй раунд также начался со спурта Рейеса. Он снова рванул вперёд и заставил Джонса уйти в глухую оборону. На несколько секунд могло показаться, что Джон вот-вот окажется на полу, но он выстоял и с помощью фирменного трюка своего бывшего оппонента Александра Густафссона ушёл из-под «обстрела». Во второй половине чемпион снова выравнял положение, но визави смотрелся очень уверенно и с большой долей вероятности забрал два первых отрезка.

Третья пятиминутка получилась более равной, но Рейес завершил её, имея небольшое преимущество по ударам. Однако это не давало оснований полагать, что судьи непременно отдадут ему голоса. Тем более что Джонс плотно занял центр октагона и начал использовать свои борцовские навыки. Он дважды пытался исполнить проход в ноги, но обе попытки оказались неудачными. Тем не менее в действиях Доминика было заметно, что он начал заметно уставать и всё тяжелее дышал. Ввиду этого одним из главных был вопрос, сможет ли претендент вытерпеть все пять раундов.

Четвёртый раунд укрепил опасения поклонников Рейеса, сомневавшихся в его способности с равной интенсивностью биться на протяжении всех 25 минут. Он заметно подустал и уже не был так активен в клетке. Джонс прибрал инициативу к своим руками и принялся обстреливать голову и корпус визави. Доминик пытался отвечать резкими контратаками с левой, но был уже не так успешен. Джон набирал обороты и несколько раз заставил всерьёз занервничать фанатов претендента, подключая колени и локти.

Лишь в пятом раунде охота Джонса за тейкдауном увенчалась успехом, но удержать соперника на полу он не смог. Тем не менее вся пятиминутка прошла под диктовку чемпиона, который продолжал делать акцент на удары ногами с дистанции. Рейес же продемонстрировал, что не смог решить проблемы с выносливостью, и смотрелся измотанным. Его удары уже не несли такой опасности и смотрелись отчаянными попытками обратить внимание судей на себя. Стоит отметить, что ни один из спортсменов не решился пойти на штурм. У Доминика для этого явно не хватало сил, а Джон продолжал действовать в своём фирменном стиле.

Таким образом, Рейес уверенно забрал два первых раунда, а оппонент — два последних, ввиду чего исход схватки зависел от результата третьего. Один из судей отдал чемпиону победу со счётом 49:46, в то время как два других увидели крайне равную дуэль — 48:47. Джонс провёл 11-ю защиту пояса и сравнялся по этому показателю с рекордсменом Деметриусом Джонсоном. Кроме того, он одержал 14-ю победу в титульных поединках и вышел на первое место в истории UFC по данному показателю.