Перенос боя на осень, реванш с Макгрегором или дуэль с Гэтжи: что ждёт Нурмагомедова в случае травмы Фергюсона

В команде Тони Фергюсона заверили, что первый номер лёгкого веса UFC находится в хорошей форме и не испытывает проблем со здоровьем в преддверии боя за титул с Хабибом Нурмагомедовым. Тем не менее ранее поединок между бойцами уже четырежды срывался, и в последний раз это произошло из-за травмы американца. Какие последствия могут ждать Нурмагомедова в случае очередного повреждения Фергюсона — в материале RT.

Перенос боя на осень

Запланированный на 18 апреля поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном является одним из самых ожидаемых не только в 2020 году, но и в лёгком весе в целом. Это обусловлено тем, что на протяжении последних нескольких лет американец считался самым опасным противником для россиянина и единственным бойцом, способным прервать его впечатляющую беспроигрышную серию.

За Тони говорят как 12 побед подряд, так и первый номер в рейтинге лёгкого веса, что является весомым основанием для предоставления ему отсрочки в случае получения травмы. При этом ранее он неоднократно бился с микроповреждениями и максимально быстро возвращался в строй. Достаточно вспомнить, что в апреле 2018 года он порвал связку колена, из-за чего не смог сразиться с Хабибом за титул на турнире UFC 223. Однако спустя всего шесть месяцев вернулся в клетку и в красивой манере расправился с Энтони Петтисом.

Также на решение руководства промоушена может повлиять тот факт, что эта схватка нужна не только Фергюсону, но и Нурмагомедову. Чемпион неоднократно говорил, что лично заинтересован в данной дуэли и в случае необходимости постарается убедить руководство организовать отсрочку. Хабиб хочет доказать, что многие эксперты ошибались, называя американца серьёзным соперником. Уверенная победа россиянина окончательно закроет этот вопрос и станет подтверждением его статуса сильнейшего легковеса современности.

Лишение Фергюсона статуса первого претендента

Тем не менее не стоит исключать, что Дана Уайт не будет так благосклонен к Фергюсону. Ранее глава UFC уже зарекался заниматься организацией схватки между двумя звёздами лёгкого веса, но впечатляющие успехи обоих заставили его предпринять пятую попытку. Однако в случае очередной травмы Тони он может окончательно разочароваться в первом номере рейтинга и закрыть тому дорогу к поясу.

Стоит отметить, что подобное решение Уайта будет сложно назвать заведомо неправильным. Необходимо понимать, что промоушен тратит серьёзные средства на раскрутку поединков и лишён возможности постоянно менять участников титульной битвы. В конце концов, это ставит под вопрос проведение самого турнира. Так, в истории UFC известны случаи, когда проблемы с главным боем вечера приводили к отмене всего шоу. Именно это произошло в 2012 году, когда Дэн Хендерсон получил травму и не смог помериться силами с Джоном Джонсом. Действующий чемпион в полутяжёлом весе не согласился на замену оппонента, а организаторам пришлось вернуть деньги за билеты.

Несомненно, с годами UFC стал поступать умнее и держать несколько кандидатов на замену, но они не всегда оказываются равноценными. Достаточно вспомнить предыдущую попытку организовать сражение Хабиба и Тони. Американец получил повреждение, а вместо него вышел лишь 11-й номер табели о рангах. В итоге интерес к турниру не сумел поднять даже громкий скандал с участием Конора Макгрегора на парковке арены «Барклайс». Подтверждением тому являются крайне низкие продажи платных трансляций — всего 350 тыс., согласно статистике Tapology.

Таким образом, в случае очередной травмы UFC, вероятно, вынудит Фергюсона заново бороться за статус претендента, что заставит его снова пройти через дуэли с топ-бойцами дивизиона. Учитывая набравшего форму Джастина Гэтжи, добившегося серьёзного прогресса Дастина Порье, а также триумфально вернувшегося в октагон Конора Макгрегора, добраться до Нурмагомедова будет очень сложно.

Реванш Нурмагомедова с Макгрегором

Если Фергюсон всё же не выступит на турнире UFC 249, то самым вероятным кандидатом ему на замену выглядит Макгрегор. Сам Уайт уже признавался, что намерен устроить реванш между атлетами осенью 2020 года, но травма Фергюсона может перенести его дату на более ранний срок. Кроме того, сам ирландец признавался, что будет усиленно тренироваться в преддверии шоу в Бруклине, чтобы быть готовым войти в клетку вместо американца или россиянина.

Не стоит сомневаться, что в этом заинтересовано и руководство UFC, ведь потенциальный реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором практически гарантированно принесёт организации рекордную прибыль. Их первый бой уже стал лидером по числу продаж платных трансляций (2,4 млн), а реванш имеет шансы покорить отметку 3 млн.

Тем не менее преградой к реализации такого сценария может стать Нурмагомедов. Он неоднократно говорил, что не намерен биться с Макгрегором в ближайшее время, и вряд ли изменил своё мнение. Между спортсменами не заключён контракт на поединок, из-за чего Хабиб волен последовать примеру Джонса и отказаться от дуэли с запасным визави. Правда, это способно испортить отношения между ним и Уайтом, что может негативно сказаться на его перспективах в промоушене. В частности, Дана имеет право лишить чемпиона его законного звания, что вряд ли входит в планы Хабиба.

Выход Гэтжи на замену

Данный вариант является менее вероятным, но отметать его тоже нельзя. На данный момент Гэтжи по праву считается одним из самых опасных легковесов мира, что подтверждают три досрочные победы подряд. За полтора года он нокаутировал трёх топ-бойцов дивизиона и сумел реабилитироваться за поражения от Дастина Порье и Эдди Альвареса.

Стоит отметить, что набор навыков Гэтжи вполне способен сделать его одним из самых неудобных соперников для Нурмагомедова. За последнее время он добился заметного прогресса в стойке и перестал встречать все удары головой. Кроме того, он обладает солидным опытом в борьбе, что подтверждают выступления в первом дивизионе NCAA. Кроме того, Джастин является физически крепким атлетом, чего так не хватало Макгрегору и Порье.

Тем не менее камнем преткновения могут стать сложные отношения между Гэтжи и Уайтом. Как говорил президент UFC, спортсмен неоднократно отказывался от боёв, а это очень не нравится руководству промоушена. Оно привыкло поощрять самоотверженных атлетов, готовых в любой момент войти в октагон, а не тех, кто выбирает себе оппонентов.

Вторая попытка боя с Холлоуэем

Возможная отмена поединка с Фергюсоном приведёт к тому, что сразу несколько бойцов выстроятся в очередь в надежде получить шанс побороться за титул. Можно полагать, что одним из них станет бывший чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй. Ранее гаваец уже неоднократно изъявлял желание сразиться с Нурмагомедовым, а турнир в Бруклине может стать идеальным вариантом.

Холлоуэй уже давно намекал на возможный переход в лёгкий вес из-за проблем со сгонкой. И это неудивительно, ведь рост гавайца составляет 180 см, а с годами сбрасывать до 65 кг становится всё тяжелее. Не исключено, что именно это стало причиной столь невыразительного выступления Макса в схватке с Александром Волкановски, прервавшего его победную серию в полулёгкой категории из 13 битв подряд.

На данный момент Холлоуэй не связан чемпионскими обязательствами, что открывает ему дорогу в дивизион до 70 кг. Он вполне может отказаться от реванша с Волкановски и выступить в более удобном для него весе. В отличие от Гэтжи, он всегда хорошо котировался в UFC, вследствие чего Уайт вряд ли встанет между ним и Нурмагомедовым.

Учитывая недостаточный опыт в борьбе, у Макса вряд ли будет много шансов в дуэли с Хабибом, но какое-то время он точно будет стараться обстреливать его с дистанции. Кроме того, храбрости Холлоуэю не занимать, поэтому рассчитывать на лёгкую прогулку россиянину не стоит.