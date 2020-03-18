Удар по спортивной составляющей: будет ли признание чемпионами нынешних лидеров лиг справедливым решением УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может признать чемпионами европейских лиг действующих лидеров, если турниры не будут доиграны. Об этом сообщили испанские СМИ. При этом обладатели путёвок в еврокубки также будут определены согласно нынешнему положению в турнирной таблице. Будет ли такое решение справедливым и как ещё можно выйти из сложившейся ситуации — в материале RT.

В связи с приостановкой европейских клубных чемпионатов по футболу ввиду угрозы коронавируса и отсутствия точных сроков их возобновления, в УЕФА задумались относительно определения будущих участников еврокубков. Как сообщало издание AS, Союз рассматривает вариант, при котором победителями будут признаны команды, которые занимали первое место на момент объявления паузы. При этом путёвки в Лигу чемпионов и Лигу Европы будут распределены согласно нынешнему положению коллективов в турнирной таблице.

Безусловно, как сообщили в A Bola, УЕФА не может самолично остановить первенства и назначить победителей. Однако руководящий орган вполне способен выдвинуть подобное предложение и грамотно аргументировать свою позицию. Причём стоит отметить, что у Союза есть определённые доводы, которые способны повлиять на точку зрения условной АПЛ или Примеры.

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Инициатива УЕФА связана с отсутствием полного понимания о том, когда завершится пандемия коронавируса. На данный момент ситуация в мире как минимум не улучшается, ввиду чего вопрос о возобновлении национальных первенств не рассматривается. В связи с этим логично, что организация пытается двигаться на шаг вперёд и размышлять о возможном плане Б в случае отсутствия положительной динамики. Однако пока данная инициатива кажется довольно спорной.

Безусловно, в некоторых чемпионатах уже не идёт речи о серьёзной борьбе за первое место. В первую очередь, это касается Англии, где «Ливерпуль» имеет 25-очковое преимущество над ближайшим конкурентом в лице «Манчестер Сити». При всём уважении к коллективу Хосепа Гвардиолы, отыграть такой разрыв практически невозможно, вследствие чего гонку за золото можно признать завершённой.

Однако слабо верится, что сами триумфаторы с лёгкостью согласились бы с предложением УЕФА. Во-первых, мерсисайдцы наверняка хотели бы в более торжественной манере отметить первую победу в АПЛ за 30 лет, а во-вторых, вряд ли отказались бы от возможности установить рекорд по победам. За девять туров до конца в их активе значится 27 выигранных матчей и от достижения «горожан» их отделяет всего пять успешных встреч.

Кроме того, ничего не ясно относительно путёвок в Лигу Европы. С учётом отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков, в него может попасть коллектив, занимающий седьмую строчку в турнирной таблице. На данный момент это место занимает «Шеффилд», но «Тоттенхэм» и «Арсенал» находятся на расстоянии трёх баллов. Таким образом, за бортом рискуют остаться финалисты Лиги чемпионов прошлого сезона, а также «канониры», которые неизменно выступали на международной арене с сезона-1996/97.

По большому счёту, судьба золота решена и во Франции, где «Пари Сен-Жермен» практически не имеет серьёзных конкурентов. За 11 туров до конца подопечные Томаса Тухеля на 12 очков опережают «Марсель» и имеют матч в запасе. С учётом мощи и глубины состава, сомневаться в успехе «столичных» не приходится. Тем не менее судьба третьей путёвки в Лигу чемпионов совсем не ясна. За неё ожесточённо сражаются «Ренн» и «Лилль», разница между которыми составляет всего одно очко. Да и борьбу за Лигу Европы нельзя назвать завершённой. Если ПСЖ возьмёт оба Кубка, то в этот турнир квалифицируются пятая и шестая команды. На данный момент ими являются «Реймс» и «Ницца», но ещё семь коллективов находятся в четырёх очках. Одним из них является «Монако» с Александром Головиным.

Что касается Испании, Италии и Германии, то там немедленное прекращение чемпионатов вызовет наибольшие споры. Во всех первенствах идёт ожесточённая борьба за золотые медали, но если в Примере и Серии А она протекает между двумя коллективами, то в Бундеслиге в неё втянуты как минимум четыре клуба. После 25 туров лидирует «Бавария» с 55 очками, а трое преследователей находятся в пределах шести баллов. При этом выше всех расположилась «Боруссия» из Дортмунда, в послужном списке которой значится всего на четыре очка меньше.

Кроме того, именно в этом сезоне «Бавария» как никогда уязвима, а её триумф не кажется неизбежным. Во-первых, мюнхенцы учатся жить без своих многолетних лидеров в лице Арьена Роббена и Франка Рибери, ввиду чего их нередко штормит. Во-вторых, во главе находится не самый искушённый Ханс-Дитер Флик, ранее ни разу не возглавлявший столь серьёзный клуб. Всё это может негативно сказаться на игре мюнхенцев в заключительной фазе сезона. Особенно с учётом мощи их конкурентов в лице команд из Дортмунда и Мёнхенгладбаха, а также «Лейпцига».

В Италии и вовсе разгорелась одна из самых напряжённых чемпионских битв за последние годы. После 26 туров «Ювентус» опережает «Лацио» всего на один балл, при этом «Интер» также отстал не так сильно. «Нерадзурри» уступают девять баллов, но имеют матч в запасе. Таким образом, определение триумфатора согласно нынешнему положению клубов в турнирной таблице гарантированно вызовет серьёзные споры.

Безусловно, обиднее всего будет «бьянкочелести», которые проводят один из лучших сезонов в XXI веке. В последний раз они были так близки к скудетто в 2001 году, когда всего на шесть баллов отстали от «Ромы» и заняли третье место. После началась чёрная полоса, в ходе которой они ни разу не поднимались выше четвёртой строчки. Поэтому будет очень жестоко и несправедливо лишить «Лацио» возможности приложить все усилия для завоевания первого титула за 20 лет.

Немаловажно, что в этом случае золото достанется «Ювентусу» и станет первым для их наставника Маурицио Сарри. За свою 30-летнюю тренерскую карьеру наставник ни разу не выигрывал национальный чемпионат.

Похожая ситуация в Испании, где «Барселона» и «Реал» дарят зрителям одну из самых закрученных интриг за последние годы. Команды явно находятся не в лучшей форме, поэтому с лёгкостью теряют очки в матчах с аутсайдерами и тем самым позволяют друг другу вырываться вперёд. Последними осечку допустили мадридцы, которые после успеха в эль-класико умудрились уступить «Бетису». Фанатам королевского клуба будет очень обидно, если судьбу первого места в Примере решит обидная неудача в противостоянии с 12-й командой лиги.

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Таким образом, с точки зрения спортивной составляющей предложение УЕФА вряд ли можно назвать справедливым. Под ударом оказывается ряд клубов, имевших шанс впервые за долгое время взобраться на вершину, а также множество команд, неудачно выступивших на старте и лишённых возможности исправить положение. С учётом переноса Евро на 2021 год наиболее логичной и правильной могла бы быть доигровка сезона. Безусловно, при условии снижения угрозы коронавирусной инфекции.

Однако в условиях эпидемии есть вероятность, что европейским первенствам всё равно придётся идти на сокращение чемпионатов. В этих условиях одним из возможных выходов из ситуации может быть организация мини-турниров за золотые медали, а также путёвки в еврокубки. Таким образом, определение победителя не займёт так много времени, но при этом будет более справедливым.

Если взять Испанию в качестве примера, то логичным будет проведение матча за золото, а также плей-офф за места с третьего по шестое. Коллективам пришлось бы провести всего по две встречи, что вполне можно уместить в одну неделю. Несомненно, в этом случае в числе недовольных оказалась бы «Валенсия», которая останется за бортом соревнований ввиду трёхочкового отставания от «Атлетико», но это всё равно было бы гораздо справедливее, чем при первоначальном варианте.

Аналогичную схему можно бы использовать в Италии, а в Германии турнир за кубок логично расширить до четырёх коллективов. При этом в Англии и Франции стоило бы сосредоточиться исключительно на определении команд-участниц еврокубков, ведь отрыв лидера от преследователей не позволяет говорить о наличии серьёзной интриги.