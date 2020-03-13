Самая крупная победа МЮ в гостях за 55 лет и сенсации во Франкфурте и Вольфсбурге: чем запомнились матчи 1/8 финала ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» забил пять безответных мячей в ворота австрийского ЛАСК и одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет. «Шахтёр» и «Вольфсбург» не реализовали по пенальти в первом тайме, но после перерыва украинская команда дожала соперника. «Айнтрахт» дома крупно уступил «Базелю», а «Байер» в Глазго не оставил шансов «Рейнджерс». RT рассказывает о главных событиях первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Беспроигрышная серия МЮ и «португальское» противостояние в Пирее

«Манчестер Юнайтед» продолжает катком проходиться по соперникам в Лиге Европы. На предыдущей стадии турнира манкунианцы забили пять безответных мячей в ворота «Брюгге», а спустя две недели столько же раз огорчили австрийский ЛАСК. Эта выездная победа в еврокубках стала для команды самой крупной за 55 лет. В мае 1965 года МЮ с аналогичным счётом обыграл «Страсбург» в четвертьфинале Кубка ярмарок.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 встреч. В последний раз манкунианцы терпели поражение ещё 22 января — в АПЛ. Тогда МЮ дома уступил «Бёрнли».

В Линце гости открыли счёт в середине первого тайма, причём гол создали два новичка «Манчестера» — Бруну Фернандеш и Одион Игало. Португалец совершил проход по флангу и выполнил передачу на нигерийца. Нападающий нанёс красивый удар под перекладину и забил четвёртый мяч в третьей игре за МЮ, в которой выходил на поле с первых минут.

После перерыва Одион помог Даниэлю Джеймсу прервать семимесячную безголевую серию, а в концовке встречи английской коллектив добил соперника ещё тремя точными ударами. Своё имя на табло внесли Хуан Мата, а также вышедшие на замену Андреас Перейра и Мэйсон Гринвуд.

Другая команда из Туманного Альбиона, «Вулверхэмптон», на выезде не сумела обыграть «Олимпиакос», который на предыдущей стадии сенсационно выбил из борьбы «Арсенал». Данное противостояние было не чуждо и португальским любителям футбола, ведь на тренерском посту состоялась дуэль Нуну и Педру Мартинша, а на поле в составе обеих команд вышли девять представителей этой страны.

Уже в середине первого тайма один из португальцев «Олимпиакоса», Рубен Семеду, заработал прямую красную карточку за фол последней надежды.

Однако, играя в меньшинстве, хозяева вышли вперёд практически сразу после перерыва. Счёт открыл Юссеф Эль-Араби, который регулярно огорчает английские команды — именно точный удар марокканца стал решающим в ответном матче с «Арсеналом». Но на этот раз одержать победу пирейцам не удалось. От поражения «Вулверхэмптон» спас ещё один португалец — Педру Нету.

Два незабитых пенальти и разгром во Франкфурте

Для немецких команд игровой день сложился не столь удачно. Сразу две из них потерпели домашние поражения при пустых трибунах. «Вольфсбург» уступил «Шахтёру», несмотря на то что он считается фаворитом противостояния.

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«Горняки» открыли счёт в начале встречи, а через несколько минут заработали пенальти. Но Виктор Коваленко упустил отличный шанс удвоить преимущество своей команды, пробив в угол слишком слабо и бесхитростно.

Незадолго до перерыва одиннадцатиметровый заработали уже хозяева, но и Ваутеру Вегорсту не удалось его реализовать — нападающий поскользнулся перед самым ударом и отправил мяч на трибуны. Зато впервые в истории турнира судья назначил два пенальти в первом тайме, причём оба за игру рукой.

«Вольфсбург» в итоге сравнял счёт сразу после перерыва, но «Шахтёр» ближе к концу встречи вырвал победу также благодаря розыгрышу стандартного положения. Вратарь справился с ударом Алана Патрика со штрафного, однако первым на добивании оказался Маркос Антониу.

В свою очередь, «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне потерпел разгромное поражение от «Базеля» — 0:3. До 73-й минуты гости вели с минимальным счётом, но затем забили ещё дважды. Примечательно, что ответный матч по договорённости сторон также состоится на «Фольксваген-Арене» без зрителей.

Поражение подопечных Джеррарда при полных трибунах

Болельщики присутствовали лишь на двух из шести встречах игрового дня. В частности, трибуны были забиты в Глазго на матче «Рейнджерс» и «Байера». Но подопечные Стивена Джерарда ничего не сумели противопоставить сопернику «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов, который в 1/16 финала ЛЕ выбил из борьбы «Порту».

Хозяева держали оборону практически весь первый тайм, но незадолго до перерыва получили в свои ворота необязательный пенальти за игру рукой. А во второй половине игры Чарлес Арангис вновь вынудил капитулировать 38-летнего Аллана Макгрегора.

Лишь после этого футболисты «Рейнджерс» разозлились и сумели сократить отставание в счёте. На эмоциях они пошли вперёд, однако лишь пропустили ещё один мяч, а «Байер» практически обеспечил себе путёвку в четвертьфинал.

Развязка на 88-й минуте и боснийский герой

Также при зрителях прошла встреча «Истанбул Башакшехира» и «Копенгагена». Бывшей команде Фёдора Кудряшова удалось одержать домашнюю победу с минимальным счётом благодаря пенальти в самом конце поединка.

Примечательно, что реализовал одиннадцатиметровый боснийский форвард Эдин Вишча, который стал главным героем противостояния со «Спортингом» на предыдущей стадии. Тогда дубль нападающего помог турецкой команде сперва перевести матч в дополнительное время, а затем и отпраздновать победу с нужным счётом.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции на неопределённый срок были перенесены матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой», а также между «Интером» и «Хетафе».