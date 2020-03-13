«Байер» забил три мяча и победил «Рейнджерс» в матче 1/8 финала Лиги Европы

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«Байер» из Леверкузена одолел в Глазго «Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу (3:1).

Мячи в составе гостей забили Кай Хаверц, отличившийся с пенальти, а также Чарлес Арангис и Леон Бэйли. У хозяев гол престижа провёл Джордж Эдмундсон.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» победил в гостях «Вольфсбург» в гостевой игре 1/8 финала Лиги Европы.

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