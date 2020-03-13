«Шахтёр» победил в гостях «Вольфсбург» в 1/8 финала Лиги Европы

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Украинский «Шахтёр» на выезде обыграл немецкий «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу (2:1).

В первом тайме счёт открыл игрок гостей Жуниор Мораес, однако вскоре после перерыва Джон Энтони Брукс восстановил паритет. Решающий удар в матче записал себе в актив на 73-й минуте Маркос Антониу.

При этом в первой 45-минутке команды не смогли реализовать по одному пенальти. В составе «Шахтёра» не повезло Виктору Коваленко, у «Вольфсбурга» оплошал Ваутер Вегорст.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» добился самой крупной гостевой победы за 55 лет.

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