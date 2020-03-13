«Манчестер Юнайтед» добился самой крупной победы на выезде за 55 лет

Победа «Манчестер Юнайтед» над австрийском клубом ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:0) стала самой крупной для манкунианцев на выезде с 12 мая 1965 года, когда они с аналогичным счётом победили французский «Страсбург» в четвертьфинале Кубка ярмарок.