МЮ разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 Лиги Европы

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Английский «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над австрийским ЛАСКом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
МЮ разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 Лиги Европы
  • © Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Линцер» в Линце, завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Голы в матче на счету Одиона Игало, Дэниела Джеймса, Хуана Маты Мейсона Гринвуда и Андреаса Перейры.

Ответная встреча запланирована на 19 марта в Манчестере.

В параллельных матчах турецкий «Башакшехир» обыграл датский «Копенгаген» со счётом 1:0, а швейцарский «Базель» на выезде разгромил немецкий «Айнтрахт» 3:0.

Ранее в УЕФА объявили о переносе матчей ЛЧ из-за коронавируса.

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