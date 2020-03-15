Три гола за восемь минут: как «Локомотив» на выезде победил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ

«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» в матче 22-го тура РПЛ. Жёлто-синие большую часть первого тайма владели преимуществом, но пропустили три мяча за восемь минут. Гости открыли счёт благодаря невероятному дальнему удару Гжегожа Крыховяка и рикошету от спины вратаря Сергея Песьякова. После перерыва хозяева сократили отставание, но на большее их не хватило.

Потери соперников и жажда реванша

В центральном матче тура «Ростов» Валерия Карпина принимал «Локомотив» Юрия Сёмина. Неделю назад жёлто-синие обыграли ЦСКА, а теперь намеревались «снять скальп» с ещё одного столичного гранда. При этом обе команды подошли к противостоянию с одинаковым количеством очков, а в случае победы могли догнать оступившийся в Сочи «Краснодар» и ещё больше оторваться от ЦСКА, который разошёлся миром с «Уфой».

Кроме того, железнодорожники наверняка горели желанием взять у соперника реванш за поражение в первом круге. Тогда южане одержали победу в Москве благодаря дублю Эльдора Шомуродова.

Правда, хозяева подошли к матчу с кадровыми потерями. В частности, не сумел выйти на поле основной центральный защитник Дмитрий Чистяков, получивший серьёзное рассечение в поединке с армейцами. Его место занял Деннис Хаджикадунич. А в центре поля команде не могли помочь Даниил Глебов с Алексеем Ионовым. Зато вернулся в строй Матиас Норманн. Справа же вновь появился Бактийор Зайнутдинов.

«Локомотив» обошёлся практически без потерь, если не считать давно травмированного Антона Миранчука. Даже получивший красную карточку во встрече с «Ахматом» Соломон Кверквелия избежал дисквалификации. Контрольно-дисциплинарный комитет отменил удаление защитника, и он вновь попал в стартовый состав.

А вот Ведран Чорлука получил в той игре повреждение и восстановиться не успел. Вместо него в центре обороны вышел Бенедикт Хёведес. Также смог сыграть Дмтирий Баринов, пропустивший прошлый тур из-за перебора «горчичников». Он составил пару с Гжегожем Крыховяком в опорной зоне, а молодой Станислав Магкеев остался в резерве.

Мощный старт «Ростова» и невероятная реализация «Локомотива»

Хозяева начали матч намного активнее и с первых минут прижали соперника к воротам. Они смело доставляли мяч на фланги, особенно на правый и грузили мяч в чужую штрафную по воздуху. По итогам одного из таких кроссов счёт едва не открыл Ивелин Попов, но снаряд после удара головой в исполнении болгарина попал в перекладину. А через пару минут чуть не отличился Шомуродов, который в касание слёту пробил в ближний угол. «Локомотив» спас Маринато Гилерме.

Железнодорожники организовали первые контрвыпады лишь в середине тайма. Дважды жёлто-синие забывали на дальней штанге оппонентов, но ни Мацею Рыбусю, ни Жоау Мариу нанести точный удар не удалось.

Зато это получилось у Крыховяка. Он неожиданно выстрелил по воротам метров с 30, к чему Сергей Песьяков оказался явно не готов. В последний момент голкипер успел перевести мяч в штангу, но от неё снаряд угодил ему в спину и всё же залетел в ворота. Так ростовчане пропустили абсолютно нелогичный гол.

Ещё через несколько минут их положение стало едва ли не безнадёжным. Гости убежал в быструю атаку. Всё тот же Крыховяк успел протолкнуть мяч на Рифата Жемалетдинова, а тот нанёс точный удар низом в дальний угол. Песьяков мог спасти команду, но ему помешал рикошет от ноги защитника.

А окончательно всё стало понятно после гола Крыховяка. Железнодорожники воспользовались провалом в обороне соперника, и поляк мощным ударом чуть не порвал сетку. Гол стал для Гжегожа девятым в текущем сезоне РПЛ, а гости забили трижды за восемь минут. При этом подопечные Сёмина продемонстрировали фантастическую реализацию: при четырёх ударах в створ отличились трижды. От «Ростова» же теперь требовалось совершить чудо.

Ужасный газон и поздние замены Карпина

Однако коллектив Карпина не собирался сдаваться и во втором тайме попытался спастись. Но получалось у хозяев не слишком многое. Чаще всего они продолжали забрасывать мяч в штрафную по воздуху, и с такими кроссами легко справлялись Кверквелия с Хёведесом. Особенно странно эти диагонали смотрелись, когда за мяч приходилось бороться невыскому Хорену Байрамяну.

Но по истечении часы игры «Ростову» решил помочь судья Миахил Вилков. После удара Крыховяка по ногам Зайнудтинову в штрафной «Локо» он моментально указал на «точку», хотя фол выглядел достаточно спорным. Футболисты красно-зелёных попытались оспорить решение рефери, но он был непреклонен. Видимо, и помощники на VAR подсказали Вилкову, что нарушение действительно было.

Одиннадцатиметровый отправился исполнять Попов и уверенно отправил мяч в правую от себя девятку. Казалось, южане должны были прижать оппонента к воротам, но вместо этого гости достаточно спокойно сбивали атакующий настрой соперника мелкими фолами и грамотным владением. Вдобавок Сёмин вместо Жоау Мариу бросил в бой ещё одного опорника Магкеева.

А ростовчане, сложилось впечатление, просто подустали на газоне довольно сомнительного качества. Уже к перерыве травы в штрафных практически не осталось, зато появилось немало песка, в котором вязли ноги футболистов.

Да и Карпин явно опоздал с заменами. Лишь в самой концовке он бросил в бой Александра Саплинова с Александром Долговым, однако было уже поздно.

Мало того железнодорожники даже могли довести счёт до крупного, но мяч после удара Алексея Миранчука со штрафного попал в перекладину. Жёлто-синие ответили опасным выстрелом Попова из пределов штрафной — снаряд прошёл рядом с дальней штангой.

Таким образом, «Ростову» после провальной концовки первого тайма не удалось сотворить чудо. Команда упустила шанс догнать «Краснодар» в турнирной таблице и пропустила вперёд железнодорожников.