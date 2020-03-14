«Речь идёт о предвзятости»: Бышовец о судействе в России, проблемах «Зенита» и стиле игры Жиркова

Футбольные арбитры в РПЛ порой принимают предвзятые решения, число которых в России выше, чем в других странах. Такое мнение в интервью RT выразил заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. По его словам, в этом вопросе в Премьер-лиге зачастую работает политика двойных стандартов. Также специалист рассказал о проблемах «Зенита», отметил, что «Краснодар» может составить конкуренцию петербуржцам в борьбе за чемпионство, и назвал Юрия Жиркова не эффектным, но эффективным игроком.

«Зениту» не хватает баланса»

— «Зенит» невнятно начал вторую половину сезона, хотя в строй вернулись некоторые лидеры команды, в том числе Малком. С чем связаны последние неудачи петербуржцев?

— Нельзя сказать, что Малком вернулся лидером. Даже Сергей Семак говорил, что на данный момент тренерский штаб находится в поисках места на поле для бразильца. Любая команда строится на лучших качествах своих футболистов, на организации игры, которая помогает им раскрыться, на сочетаниях, усиливающих их совместимость. Думаю, именно этого «Зениту» пока не хватает. Если анализировать матч с «Уфой», можно заметить, что позиционная атака петербуржцев была лишена креативности. Артём Дзюба после болезни также не всегда стабилен и эффективен на втором этаже, особенно если его визави на поле оказывается такого же роста.

— Чего ещё не хватает нынешнему «Зениту»?

— Существует проблема в позиционной игре, когда появляются предпосылки для контратаки. Отсутствует быстрое переключение на оборону и контроль соперника. Нельзя позволять противнику сохранять мяч и развивать эпизод. В этом плане команде не хватает баланса. Что касается конкретных футболистов, то Александр Ерохин не реализовал несколько моментов. Хотя это я бы отнёс к издержкам выступления на чемпионате мира. Неслучайно Дзюба говорил, что испытывал проблемы с физическим состоянием после мундиаля.

Кроме того, необходимо учитывать и возраст. Здесь «Зенит» рискует повторить судьбу ЦСКА после ухода таких игроков, как братья Березуцкие. Нет тех, кто пришёл бы им на смену. Да, присутствует молодёжь, хорошие иностранцы. Но на построение нового коллектива требуется время и опыт, основанный на результате.

— Названные вами недостатки присущи только «Зениту»?

— Нет. В целом наши команды испытывают проблемы с креативностью. В России практически нет десятых номеров, которые способны вести игру, придавать ей разнообразие и непредсказуемость. С одной стороны, речь идёт об организации игры, а с другой — об использовании слабых сторон соперника.

Да, в атаке у того же «Зенита» солирует Дзюба. Но в средней линии нет футболиста, который бы отвечал за смену акцентов и придавал игре разнообразие. Отсюда отсутствие быстрых контратак и проблемы в обороне, что показал матч с «Уфой».

«Судить нужно честно, тогда никаких вопросов не будет»

— Способен ли «Краснодар» навязать борьбу «Зениту» в чемпионской гонке?

— Думаю, да. Шансы у команды были и в прошлом сезоне, но она столкнулась с проблемами защищённости в ключевых матчах, таких как, например, с «Локомотивом». Я имею в виду назначенный пенальти в ворота Матвея Сафонова и не назначенный одиннадцатиметровый в ворота Маринато Гилерме. При этом у нас есть команды, у которых с этим всё в порядке.

— Например?

— ЦСКА жалуется на судейство в Ростове-на-Дону, хотя по букве закона Владислав Безбородов был прав в обоих случаях. Значит, речь идёт о двойных стандартах. Есть ли у них моральное право заявлять об этом после матча со «Спартаком», когда Сергей Иванов бросал армейцам «спасательные круги», не назначая пенальти в ворота Игоря Акинфеева и удаляя Эсекьеля Понсе? Почему-то об этом все молчат. Знаю, о чём говорю, так как при мне «Зенит» был «экологически чистой» командой: у нас к судьям не было никаких претензий, у них к нам — тоже.

— В чём заключается основная проблема судейства в России в целом?

— Судить нужно честно, тогда никаких вопросов не будет. Но самое главное — что может быть хуже вражды с «околофутбольной братвой»? Только дружба с ней. Посмотрите, пришёл новый глава судейского комитета — и с первых же игр посыпались жалобы. Думаю, Сергею Иванову повезло, что «Спартак» победил, поскольку в противном случае у Леонида Федуна была бы прекрасная возможность по примеру Евгения Гинера предложить уйти Виктору Кашшаи. Так бы президенты и продолжили увольнять вновь назначенных руководителей судейского корпуса.

— Некоторые полагают, что качество судейства в России намного ниже, чем в остальных европейских чемпионатах.

— Проблема не в этом. Несправедливость есть везде. Речь идёт о предвзятости, проценте предвзятых решений, не имеющих отношения к качеству. Именно это определяет уровень чемпионата. И в России это число на порядок выше, чем в других странах. Значит, есть фактор ручного управления, отдельные результаты зависят от действий судей. Но проблема заключается не в арбитрах, а в безнаказанности, как в случае с Ивановым. В своё время президенты клубов возмутились и дали по рукам. А воз и ныне там.

— По вашему мнению, приживётся ли в России VAR?

— Думаю, основной негатив касается уже заигранных моментов, когда судьи после просмотра повтора принимают решение в пользу провинившихся. По моему мнению, правами пересматривать эпизоды должен обладать главный арбитр. Что же касается справедливости системы, то справедливость — это вообще такая вещь, которая в жизни практически не встречается.

«Когда Жирков в хорошей форме, есть все основания считать его лучшим»

— Согласны с мнением, что Юрий Жирков — лучшее, что случалось с нашим футболом в XXI веке?

— Даже во времена Андрея Аршавина и Александра Кержакова Жирков в ЦСКА, да и в сборной России, был игроком, выделяющимся своей эффективностью, объёмом проделываемой работы. Именно за эти качества он получил приглашение в «Челси». Но стоит помнить, что такие футболисты, как Аршавин или Дзюба, всегда вызывали повышенный интерес, происходила своеобразная героизация. Разумеется, это не умаляет их достоинств, но околофутбольные истории повышали их узнаваемость. Приведу такой пример. Мой внук сделал себе причёску, только потому что у всех в школе была такая. А я ему говорю: «Причёска — это ещё не голова».

— Значит, Жирков — не тот футболист, которого определяют по причёске?

— Да, он профессионал. Об этом свидетельствует и то, что даже в 36 лет Юрий ещё востребован на внутреннем рынке. Да, матч с Бельгией показал, что игроки возраста Жиркова должны готовиться по индивидуальному плану. Но когда Юрий находится в хорошей форме, есть все основания считать его лучшим. Конечно, мы должны рассматривать игрока и с точки зрения популярности. Возможно, в его случае эффектности нет. Но есть эффективность, которая заключается в забитых мячах. А для нашего футбола это показатель.