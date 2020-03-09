Семак объяснил, почему «Зениту» не удалось победить «Уфу»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Моменты были после навесов, нужно было забивать. Когда команда обороняется очень глубоко, через центр пробиться весьма сложно. Практически десять игроков в штрафной площади было, так что через центр атаковать очень сложно было», — цитирует Семака РИА Новости.

По его мнению, в данной ситуации необходимо обладать более высоким индивидуальным мастерством. Кроме того, необходимо активнее использовать дальние удары и фланги.

«Это три вещи, которые нужны против насыщенной обороны. Мы пытались, но не смогли забить. Забили бы — характер игры поменялся бы», — добавил Семак.

«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Зенитом» — 0:0. «Зенит» набрал 47 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Уфа» с 26 очками располагается на восьмой позиции.

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