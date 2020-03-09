Евсеев заявил, что «Уфа» удивила «Зенит»

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Евсеев заявил, что «Уфа» удивила «Зенит»
  • РИА Новости

«Каждая команда по-своему удивляет. Думаю, что мы тоже удивили «Зенит». Мы не только отняли у «Зенита» очки, но и не позволили ему забить. Секрет прост: надо верить в свои силы», — цитирует специалиста Sport24.

Он также отметил, что «Зенит» создавал моменты, но сами уфимцы тоже смогли сыграть хорошо.

«Зенит» играет очень качественно. Он лидер, чемпион. И даже сейчас отрыв достаточно большой», — добавил Евсеев.

«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Зенитом» со счётом 0:0. «Зенит» набрал 47 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Уфа» с 26 очками располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что голкипер «Уфы» Александр Беленов вошёл в клуб Яшина, сыграв 100 матчей на ноль.

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