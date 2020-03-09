Два удаления, один реализованный пенальти из трёх и результативное возвращение Мамаева: как «Ростов» обыграл ЦСКА в РПЛ

«Ростов» обыграл ЦСКА в 21-м туре РПЛ. При этом армейцы практически весь второй тайм вынуждены были играть вдевятером после удалений Ильзата Ахметова и Вадима Карпова. Также судья Владислав Безбородов назначил три пенальти, но реализован был лишь один из них. А автором одного из голов стал вышедший на замену Павел Мамаев. Полузащитник провёл первую официальную встречу за полтора года.

Усталость ЦСКА и Ерёменко против бывшей команды

Последний игровой день 21-го тура РПЛ подарил болельщикам сразу два интригующих матча: «Ростов» — ЦСКА и «Спартак» — «Краснодар». В первом из них в Ростове-на-Дону встречались команды, сражающиеся за медали и путёвки в Лигу чемпионов.

К очному противостоянию соперники подошли с идентичными показателями в турнирной таблице, имея в активе по 35 очков и отставая от идущего вторым «Краснодара» на три балла. При этом составляющий им конкуренцию «Локомотив» накануне обыграл «Ахмат». Это означало, что неудачник матча на юге России откатывался на пятую позицию.

При этом «Ростову» было куда проще. После матча в Грозном подопечные Валерия Карпина спокойно приходили в себя, тогда как ЦСКА в среду провёл сложнейший 120-минутный поединок со «Спартаком» в Кубке России, да ещё и потерпел в нём поражение, что не могло не сказаться на эмоциональном состоянии армейцев.

Неудивительно, что Виктор Гончаренко провёл серьёзную ротацию состава, и в Ростове-на-Дону на поле с первых минут вышли сразу четыре футболиста, которые на «Открытие Арене» остались в запасе: Хёрдур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков и Георгий Щенников.

Но самое интересное, что на скамейке остались и форварды Илья Шкурин и Фёдор Чалов. Тренерский штаб красно-синих решил сыграть вовсе без номинальных нападающих, отрядив вперёд Сигурдссона, привыкшего чаще играть на фланге.

Карпин же впервые включил в резерв Павла Мамаева. На матч с «Ахматом» полузащитник не попал в заявку из-за травмы, а на этот раз был готов отправиться в бой по ходу игры. Зато другой экс-армеец Роман Ерёменко попал в основу и получил возможность сыграть против бывшей команды.

Отражённый Акинфеевым пенальти и удаление Ахметова

К сожалению, начался матч с тяжелейшей травмы Дмитрия Чистякова. Защитник «Ростова» крайне неудачно столкнулся с партнёром Максимом Осипенко, получил серьёзное рассечение головы и был вынужден покинуть поле. Проблема для Карпина состояла в том, что на скамейке у него больше не было центральных защитников. Пришлось передвигать в центр обороны Алексея Козлова, а на правый фланг опускать Хорена Байрамяна. В линию полузащиты же вышел высокий Александр Саплинов.

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Но травма ведущего исполнителя не сильно сказалась на хозяевах. Они с первых минут завладели инициативой и принялись штурмовать ворота Игоря Акинфеева. И уже в середине первого тайма это принесло свои плоды. После выноса из центра поля Ильзат Ахметов в штрафной не уследил за Эльдором Шомуродовым и завалил оппонента на газон. Судья Владислав Безбородов моментально указал на точку, а армейцу показал красную карточку за фол последней надежды.

Исполнять одиннадцатиметровый отправился Роман Ерёменко, но экс-футболист ЦСКА сплоховал. Игорь Акинфеев, видимо, прекрасно знал, куда может пробить бывший партнёр, и угадал направление полёта мяча.

А всего через несколько минут армейцы наказали оппонента за расточительность. На этот раз грубейшую ошибку допустил Байрамян. Сначала он в центре поля толком не попал по мячу, затем, пытаясь исправить собственную помарку, фактически выполнил голевую передачу на ход Сигурдссону. Арнор убежал на рандеву с Сергеем Песьяковым, но Байрамян успел его догнать и попытался перекрыть направление удара. Однако исландец в последний момент всё же успел пробить точно в ближний угол.

Открыв счёт, гости ожидаемо прижались к своим воротам, полностью отдав инициативу сопернику. Хозяева плели комбинации на чужой половине, но чаще всего всё заканчивалось подачами в штрафную, с которыми защитники ЦСКА справлялись.

А вот удар Ерёменко из-за пределов штрафной на 31-й минуте оказался для них неприятным сюрпризом. Финн оказался с мячом метрах в 25 от ворот. Никола Влашич, казалось, накрывал его, но Роман одним касанием убрал снаряд чуть в сторону и пробил. Мяч ударился о перекладину, а от неё отскочил точно за линию и вылетел в поле. Судья гол моментально засчитал. Так седьмой номер «Ростова» всё же сумел огорчить бывшую команду, хотя и не реализовал пенальти.

Спорное удаление Карпова и роковой промах Чалова

Второй тайм получился не менее богатым на события. Не успела возобновиться игра, как «Ростов» заработал второй пенальти. Молодой Вадим Карпов на краю штрафной не уследил за Ивелином Поповым и сбил болгарина с ног. Однако на точку Безбородов указал не сразу. Несколько минут понадобилось судье на то, чтобы посмотреть повтор. В результате он не только назначил одиннадцатиметровый, но и удалил Карпова, хотя показалось, что Вадим заслуживал максимум жёлтой карточки, ведь его в спорном эпизоде успевали подстраховать партнёры, следовательно, речи о фоле последней надежды не шло.

К точке же на этот раз подошёл Попов и не оставил Акинфееву шансов. Ивелин развёл вратаря и мяч по разным углам.

А через десять минут состоялось ещё одно знаковое событие. На поле вместо подуставшего Данила Глебова появился Павел Мамаев. Отбывший тюремный срок футболист провёл первую официальную игру спустя полтора года. Но в таком насыщенном матче полузащитник просто не мог этим ограничиться. Едва ли не в первой атаке он подхватил мяч в полукружии штрафной и пробил точно в ближний угол. Отличиться ему помог и рикошет от защитника. Забив, Павел не стал сдерживать эмоций, а сорвал с себя футболку, за что получил горчичник.

После этого казалось, что исход противостояния окончательно решён. Вдевятером отыграть два мяча у ЦСКА шансов практически не было. Армейцы шли вперёд скорее по инерции, а «Ростов» отвечал куда более опасными контратаками. Особенно активен был Мамаев, который не собирался останавливаться на одном голе, и Шомуродов, который очень хотел забить и обойти Артёма Дзюбу в гонке бомбардиров.

Но за 13 минут до конца основного времени интригу возродил Осипенко. После заброса в штрафную и прострела вышедшего на замену Фёдора Чалова защитник подправил снаряд точно в сетку. Так армейцы на ровном месте получили возможность спастись практически в безвыходной ситуации.

Ростовчане же после этого неожиданно «поплыли» — и прижались к собственным воротам. И гости едва их за это не наказали. В самой концовке армейцы заработали стандарт возле чужой штрафной, и ещё один вышедший на замену футболист Алан Дзагоев неожиданно низом покатил мяч в штрафную на Сигурдссона. В данной ситуации не лучшим образом сыграл уже Саплинов, рукой заваливший исландца на газон.

Безбородов вновь указал на точку и назначил уже третий пенальти в этом матче. Бить его отправился Чалов. Но лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона не сумел реализовать одиннадцатиметровый. Форвард бесхитростно пробил в левый от себя угол, а Песьяков угадал направление удара. Магнуссон же на добивании отправил снаряд на трибуны.

Но и после этого ЦСКА не сдался, тем более судья добавил к основному времени сразу восемь минут. Вдевятером армейцы устроили настоящий штурм ворот Песьякова, но соперник всё же отбился. С финальным свистком игроки обеих команд буквально повалились на газон от усталости. Они провели один из самых зрелищных матчей сезона, а победа в итоге досталась жёлто-синим. Армейцам же остаётся пенять на собственные ошибки, судью и неточность Чалова.