Лига чемпионов в приоритете: почему матч с «Ростовом» для ЦСКА важнее дерби со «Спартаком»

В 21-м туре Российской премьер-лиги ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом». С учётом сложного календаря эта встреча имеет огромное значение для подопечных Виктора Гончаренко, а поражение в ней может серьёзно понизить шансы армейцев на удачное завершение чемпионата. О том, почему матч со «Спартаком» имеет для ЦСКА меньшее значение, чем будущая игра с «Ростовом», — в материале RT.

В среду, 4 марта, ЦСКА потерпел тяжелейшее поражение от «Спартака» в Кубке России, а уже в понедельник ему предстоит провести один из важнейших матчей второй части сезона РПЛ. Соперниками подопечных Виктора Гончаренко станут их прямые конкуренты в борьбе за попадание в Лигу чемпионов — футболисты «Ростова».

Встреча с жёлто-синими имеет для армейцев первостепенное значение. На данный момент коллективы делят третье место в турнирной таблице чемпионата России, а победитель очной дуэли обеспечит себе солидное преимущество в борьбе за путёвку в главный клубный турнир Старого Света. Стоит отметить, что в следующем сезоне страну в нём по-прежнему будут представлять три команды — две начнут своё выступление с группового этапа, а ещё одна — с третьего квалификационного раунда. С учётом тяжёлого финансового состояния ЦСКА именно выход в Лигу чемпионов, а не победа в национальном кубке является для него главной задачей на соревновательный год.

Возможно, именно с этим связан тот факт, что в основе ЦСКА на матч со «Спартаком» не оказалось Алана Дзагоева, Ивана Облякова, Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона. Все четверо провели более 70 минут во встрече с «Уралом» и могли находиться не в лучшей физической форме, вследствие чего и получили отдых. Таким образом, их появление в старте на игру с «Ростовом» станет лишним подтверждением того, на какой турнир руководство красно-синих делает ставку.

При этом важности противостоянию с «Ростовом» добавляет тот факт, что в ближайшее время ЦСКА предстоит провести серию сложных встреч. В период с 22 марта по 12 апреля он сыграет с «Зенитом», «Динамо» и «Спартаком», а от результата напрямую зависит успех красно-синих в борьбе за медали. В случае серьёзных очковых потерь подопечные Гончаренко рискуют опуститься на пятое место и отпустить вперёд конкурентов. Дуэль с коллективом Валерия Карпина станет для них подготовкой к напряжённому этапу, а неудача в ней может стать предвестником фиаско.

С учётом нынешней формы подопечных Гончаренко существует вероятность, что они не смогут взять ни одного очка в противостоянии с прямыми конкурентами. В этом случае они как минимум лишатся всех шансов на Лигу чемпионов ещё до выхода на финишную прямую, а как максимум могут и вовсе остаться за пределами зоны еврокубков. На данный момент их отрыв от идущего седьмым «Динамо» составляет восемь очков, но у бело-голубых гораздо менее сложный календарь.

Необходимо отметить, что предпосылок для успеха шестикратных чемпионов России не так уж и много. Безусловно, по первым двум встречам нельзя делать однозначные выводы относительно перспектив ЦСКА во второй части сезона, но пока они кажутся более чем туманными. Команда не смогла обеспечить себе достойное усиление в зимнее трансферное окно, в результате чего многие позиции так и остались недоукомплектованными. В первую очередь речь идёт об обороне, проблемы в которой стали отчётливо заметны в игре со «Спартаком». Выступление молодых Дивеева и Карпова нельзя назвать иначе как провальным, и это с учётом того, что судейская бригада приняла решение не назначать пенальти за игру рукой в штрафной площади. Хотя позднее Игорь всё же восстановил статус-кво и поскользнулся в эпизоде с победным голом Джордана Ларссона.

Нельзя сказать, что проблемы в защите армейцев стали заметны лишь сейчас. Ещё осенью прошлого года болельщики и эксперты удивлялись тому, что в основе команды выходит именно 17-летний Карпов, а не более опытные Звонимир Шарлия и Седрик Гогуа. Впоследствии хорват и вовсе покинул Москву, а ивуариец так и не смог заслужить доверие тренера. Однако «малочисленный отряд» так и не получил пополнения в данную линию, что вылилось в потерю очков в противостоянии с «Уралом» и поражение от «Спартака». Стоит отметить, что игра с екатеринбуржцами могла сложиться и менее удачно, если бы гости лучше использовали свои моменты.

По большому счёту, ЦСКА так и не смог компенсировать потерю Родриго Бекао. С отъездом бразильца в «Удинезе» в команде образовался не только качественный, но и количественный дефицит исполнителей в центре защиты, что мгновенно привело к ухудшению результатов. Достаточно сказать, что год назад армейцы пропустили 23 гола за 30 туров, а сейчас имеет в своём пассиве уже 19 мячей, хотя провёл на десять матчей меньше. При этом винить в этом Гончаренко крайне сложно, ведь по уровню представителей обороны красно-синие уступают почти всем представителям топ-5 РПЛ.

Проблемы в защите могли бы быть менее заметны, если бы не внезапные неполадки в атакующей линии. В первую очередь, это связано с фигурой Фёдора Чалова. В прошлом сезоне молодой форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ и рассматривался как один из главных кандидатов в сборную России, но в этом серьёзно сбавил. Возможно, причиной тому стал несостоявшийся переход в «Кристал Пэлас», но для болельщиков это вряд ли может стать серьёзным утешением. Как итог, всего пять голов в 20 матчах.

По большому счёту, причина неудач красно-синих кроется в том, что ни один из ярких талантов коллектива не смог добиться существенного прогресса в сравнении с предыдущим годом. Ильзат Ахметов серьёзно сдал, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков и Кристиан Бистрович остались на прежнем уровне, а Яка Бийол так и не смог стать аналогом Понтуса Вернблума. В этой ситуации бремя лидера на себя взвалил Никола Влашич, ставший самым дорогим приобретением клуба за последние годы.

В матче со «Спартаком» вся опасность исходила именно от хорватского хавбека, который успевал выступать в роли как организатора, так и завершителя атак. Но зависимость даже от такого высококлассного исполнителя как Влашич вряд ли может пойти на пользу любому коллективу. В отсутствие поддержки, Никола был вынужден выполнять слишком большой объём работы и в концовке смотрелся заметно подуставшим.

В связи с наличием столь серьёзных проблем, приобретение Ильи Шкурина вряд ли можно назвать панацеей. Да, он неплохо вышел на поле в игре со «Спартаком» и показал, что в будущем сможет иногда подменять Чалова в стартовом составе. Возможно, Фёдору не хватало именно передышки, чтобы спокойно подумать о причинах своих неудач и постараться что-то изменить в своём подходе к делу. Но пока белоруса сложно назвать качественным усилением и будущим лидером нападения ЦСКА.

Таким образом, к встрече с жёлто-синими подопечные Гончаренко подходят если не в статусе аутсайдеров, то как минимум не в ранге явных фаворитов. Помимо вышесказанного, об этом говорит тот факт, что матч пройдёт на «Ростов Арене», а также результат первой игры. Тогда армейцы не смогли ничего противопоставить визави и были жёстко биты со счётом 1:3.

За пять месяцев с момента той встречи дружина Карпина уж точно не стала слабее. Клубу удалось сохранить всех своих лидеров, о продаже которых говорилось ещё в конце осени, а также усилиться парой исполнителей. Так, из «Тамбова» приехал центральный защитник Максим Осипенко, а из «Зенита» — голкипер Максим Рудаков. И это не считая вернувшегося в футбол Павла Мамаева, который попытается быть предельно полезным в игре с бывшей командой.