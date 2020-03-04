«Футболисты будут просто сражаться»: Ковтун и Чанов о четвертьфинале Кубка России «Спартак» — ЦСКА

Четвертьфинальная встреча Кубка России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА превратится в битву без оглядки на статистику и отношения. Об этом в интервью RT заявил бывший тренер вратарей армейцев Вячеслав Чанов. По его мнению, команды не станут отсиживаться в обороне и продемонстрируют открытый футбол. В свою очередь, экс-защитник красно-белых Юрий Ковтун считает подопечных Доменико Тедеско фаворитами противостояния, но предполагает, что Виктор Гончаренко произведёт ряд перестановок по сравнению с матчем 20-го тура РПЛ против «Урала».

«Спартак» может сыграть и «вторым номером»

Матч между «Спартаком» и ЦСКА станет украшением четвертьфинальной стадии Кубка России. Победа в нём — по сути, единственный шанс для хозяев спасти провальный сезон и сохранить шансы на участие в еврокубках ближайшей осенью. Отыгравший за команду шесть сезонов Юрий Ковтун, в настоящий момент работающий одним из тренеров «Урала», уверен, что подопечные Доменико Тедеско сыграют в среду так же агрессивно, как и в прошедшую субботу против «Динамо».

— У красно-белых фактически осталась лишь одна возможность спасти сезон и пробиться в еврокубки, но для этого им нужно в среду побеждать принципиального соперника…

— Думаю, завоевать кубок всё-таки хотят обе команды. К тому же дерби всегда остаётся дерби. Но для «Спартака» и Доменико Тедеско успех в данном турнире действительно станет отличным подспорьем. А ЦСКА необходимо решать свои проблемы в РПЛ и прокладывать путь в Лигу чемпионов. Но мотивированы красно-белые в среду будут явно больше, соглашусь. Интересно, что противопоставят им армейцы в плане настроя.

— Можно ли по первым матчам соперников после возобновления национального первенства сделать вывод, что «Спартак» лучше готов физически?

— ЦСКА, наверное, где-то не ожидал такой игры от «Урала». В лице нашей команды они столкнулись с очень неудобным соперником. А подопечные Тедеско в дерби добились отличного результата, да и сам матч им удался. Но и оппоненты не выглядели плохо, просто их подвела реализация. Можно вспомнить два попадания Николая Комличенко в стойку ворот и перекладину. В свою очередь, «Спартак» проявил огромное желание к победе, да и раздражитель был, что надо.

— Какие впечатления оставила у вас игра форварда Александра Соболева?

— Если человек сразу же попадает в основной состав, это говорит о многом. Значит, он работой на сборах доказал тренеру свою состоятельность. Покупка Соболева — однозначное усиление для «Спартака». Дальше всё будет зависеть только от самого Александра. Но парень хочет играть и рвётся в бой. Он одарён и обладает именно теми качествами, которые пригодятся команде в будущем.

— В среду мы станем свидетелями очного противостояния Соболева с Чаловым. Не кажется ли вам, что на данный момент Александр выглядит предпочтительнее?

— Давайте смотреть, что он будет показывать в дальнейшем. Вот как попадёт в сборную, тогда можно будет делать далекоидущие выводы. Другое дело, что Станислав Черчесов не приглашал туда и Фёдора, даже когда тот был лучшим бомбардиром РПЛ. Значит, какие-то моменты наставника национальной команды в игре Фёдора смущали или не устраивали.

— Если в атаке «Спартак» смотрится неплохо, то в обороне не всё так гладко. С чем это связано?

— В официальных встречах сразу проявляются все проблемы команды. Это же не контрольные игры, где соперник может позволить себе недобежать или недобороться. Но трио Илья Кутепов — Георгий Джикия — Самуэль Жиго на бумаге выглядит очень сильно. Это практически идеальное сочетание в центре обороны. Однако в пропущенных мячах нельзя винить одних только центральных защитников. Ведь они лишь последняя линия обороны, и партнёры обязаны им помогать. Видимо, имеется какая-то несогласованность в действиях тех же полузащитников. Здесь всё взаимосвязано. Если «Динамо» создавало моменты, значит, команде не хватило надёжности.

— Стоит ли ждать от красно-белых в дерби игры первым номером, ведь победа им жизненно необходима?

— Думаю, «Спартак» в первую очередь постарается сыграть агрессивно. Такое предположение можно сделать, глядя на футбол, который пытается привить красно-белым Тедеско. Но у ЦСКА тоже выработался свой стиль. С «Уралом» они действовали в одной манере, а в дерби могут смотреться совершенно иначе. Возможно, Виктор Гончаренко решится на какие-то перестановки в группе атаки.

— Но складывается впечатление, что «Спартаку» при Тедеско комфортнее действовать на контратаках…

— Соглашусь, красно-белые вполне могут сыграть и «вторым номером», сделав ставку на быстрый выход из обороны. Посмотрим, что позволят хозяевам армейцы. Всё-таки у них очень сильная группа атаки в лице Ильзата Ахметова, Алана Дзагоева, Николы Влашича и Марио Фернандеса. Между ними налажено великолепное взаимопонимание. И если дать футболистам такого уровня свободу, могут возникнуть сложности.

— Нет опасений, что в дерби на первое место выйдет результат, а не игра, и мы не увидим зрелищного футбола?

— Может произойти и такое. Всё-таки в кубке команды действуют с предельной осторожностью, понимая, что любая ошибка может привести к вылету. Фаворита в дерби определить сложно, но я отдам небольшое преимущество «Спартаку». Всё-таки нельзя забывать, что команда выйдет на поле в приподнятом настроении после победы над «Динамо».

«Игра защитников ЦСКА может вызывать вопросы»

Не понаслышке знает, что такое дерби, и Вячеслав Чанов, который, будучи футболистом, провёл несколько сезонов в ЦСКА, а затем на протяжении девяти лет работал с вратарями команды, в том числе с Игорем Акинфеевым. Специалист хоть и затруднился предположить, как закончится матч, но признался, что верит в армейцев.

— «Спартак» уверенно переиграл «Динамо», тогда как ЦСКА едва не уступил «Уралу». Не свидетельствует ли это о том, что красно-белые лучше готовы к дерби?

— Вы произнесли очень хорошее и правильное слово — дерби. А поскольку это дерби, может произойти всё, что угодно. Неизвестно, в какую сторону качнутся весы и как завершится матч. Это такая своебразная вещь в себе. Всё будет очень непредсказуемо, но я всегда верю в ЦСКА.

— На первый взгляд, у армейцев мотивации будет поменьше, учитывая их место в турнирной таблице РПЛ...

— Ещё раз повторюсь, это дерби. Не стоит смотреть на подобные поединки через призму неких задач и турнирных раскладов. Поверьте, футболисты в среду не станут думать о том, кому куда нужно пробиться. Они будут просто сражаться. Вы же сами понимаете, что нас ждёт битва, противостояние на два результата. И на поле никто не будет вспоминать о статистике, об отношениях между футболистами и местах в таблице. Дерби всегда стоит особняком.

— Последний раз в кубке команды встречались в 2011-м. Тогда основное время полуфинального матча закончилось вничью — 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались армейцы. Вы в тот момент входили в тренерский штаб команды. Что помните о том поединке?

— Это была невероятная игра. В концовке мы сумели сравнять счёт благодаря точному удару Вагнера Лава, а затем оказались сильнее в серии одиннадцатиметровых. «Спартак» ведь дважды вёл в счёте, но на скамейке ЦСКА упаднических настроений ни в коем случае не было. Напротив, верили в лучшее до конца, и мальчишки сумели перевернуть ход встречи. Даже спустя десять лет я легко могу назвать то дерби самым ярким и запоминающимся из числа тех, в которых мне довелось участвовать в роли тренера. В тот день этому великому противостоянию соответствовало всё: и футбол, который показали команды, и счёт на табло.

— Стоит ли ожидать такой же голевой феерии и на этот раз?

— Не могу ничего сказать о футболистах «Спартака», но армейцы точно пойдут вперёд. Я жду если не голевой феерии, то открытой игры. А как сложится на самом деле, мы с вами не знаем. Всё будет зависеть от тех ребят, которые выйдут на поле.

— В матче с «Уралом» результативную ошибку совершил 17-летний Вадим Карпов. Не вызываю ли у вас тревогу действия команды в обороне?

— Игра защитников ЦСКА, действительно, может вызывать вопросы, но нельзя забывать, что за спиной у ребят находится Игорь Акинфеев. Он поможет и в дерби. Да и вся команда будет настроена на «Спартак» как надо. Уверен, ребята выйдут на поле с совершенно иным уровнем концентрации, чем на поединок с «Уралом». Мне кажется, они могут сыграть хорошо.

— Проблемы в атаке армейцев во многом связаны с низкой результативностью Фёдора Чалова. Почему лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ перестал забивать?

— Всё зависит только от него. Когда вдруг начинаешь слишком сильно верить в себя, возникают проблемы, и ты перестаёшь поражать чужие ворота. Надеюсь, в дерби Фёдора, наконец, прорвёт, и он сделает своё дело.