СМИ: Полиция проводит обыски у футбольных фанатов после драки в метро Москвы

Правоохранительные органы проводят серию обысков у футбольных болельщиков, подозреваемых в участии в драке на станции метро «Маяковская» в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору».

Отмечается, что в связи с этим проводятся обыски у фанатов ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» по адресам их проживания в Москве и Подмосковье.

Несколько инцидентов произошло 29 февраля, в день матча между «Динамо» и «Спартаком», в метро и у стадиона, в результате были задержаны три человека.

Матч «Динамо» — «Спартак» завершился со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что Тедеско осудил фанатскую драку перед матчем «Динамо» — «Спартак».