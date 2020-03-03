Черчесов анонсировал возможные сюрпризы в составе сборной России на контрольные матчи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе национальной команды на предстоящие контрольные матчи могут появиться игроки, чей вызов станет неожиданностью для широкой общественности.

«Список игроков мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодёжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас появится ещё кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?» — приводит слова Черчесова «Россия 24».

Тренировочный сбор в Новогорске начнётся 22 марта. 28 марта подопечные Черчесова на выезде сыграют со сборной Швеции, а 31 марта, тоже в гостях, — с национальной командой Молдавии.

Ранее Кокорин заявил, что намерен побороться за место в составе сборной России на предстоящем чемпионате Европы — 2020.