Черчесов анонсировал возможные сюрпризы в составе сборной России на контрольные матчи

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе национальной команды на предстоящие контрольные матчи могут появиться игроки, чей вызов станет неожиданностью для широкой общественности.
Черчесов анонсировал возможные сюрпризы в составе сборной России на контрольные матчи
  • РИА Новости

«Список игроков мы назовём 16 марта. Дождёмся окончания тура, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим. Если говорить о молодёжной сборной: у нас уже и Обляков был, и Чалов. Не удивляйтесь, если у нас появится ещё кто-то, кого вы не ждёте. Заинтриговал?» — приводит слова Черчесова «Россия 24».

Тренировочный сбор в Новогорске начнётся 22 марта. 28 марта подопечные Черчесова на выезде сыграют со сборной Швеции, а 31 марта, тоже в гостях, — с национальной командой Молдавии.

Ранее Кокорин заявил, что намерен побороться за место в составе сборной России на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить