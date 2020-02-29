Гол и пас Бакаева, результативная передача Соболева и невезение Комличенко: «Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби в рамках 20-го тура РПЛ. Главным героем встречи стал полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев, набравший два балла за результативность. При этом дебютант команды Александр Соболев отдал голевую передачу. А вот новичок бело-голубых Николай Комличенко отметился попаданиями в штангу и перекладину.

Первое дерби в феврале и «чёрная серия» «Динамо»

Чемпионат России в текущем сезоне возобновился непривычно рано. В пятницу 20-й тур открылся матчем «Крылья Советов» — «Оренбург», а уже в субботу болельщики получили возможность насладиться классическим столичным дерби между «Динамо» и «Спартаком». Примечательно, что команды впервые в истории встретились в официальном поединке в феврале.

При этом для обеих значимость игры сложно было переоценить. Красно-белые в случае поражения рисковали опуститься ещё ближе к зоне вылета. Бело-голубым же необходимо было одерживать победу, чтобы не отстать от конкурентов в борьбе за шестое место. Ведь в отличие от соперника подопечные Кирилла Новикова из Кубка России уже выбыли и могут рассчитывать на попадание в еврокубки только через чемпионат.

Болельщики к тому же с большим интересом ждали противостояния двух молодых тренеров, 39-летнего Новикова и 34-летнего Доменико Тедеско. Оба приняли команды осенью и зимой провели с ними полноценную предсезонку, перестроив их под себя.

А вот противостояния именитых нападающих-новичков Александра Соболева и Николая Комличенко с первых минут не случилось. Форвард сборной России остался в запасе, тогда как арендованный у «Крыльев Советов» Соболев попал в стартовый состав. Причём дуэт впереди с ним составил Эсекьель Понсе, который в матче первого круга шипами бутс влетел в грудь Антону Шунину, за что получил красную карточку.

В целом команды «отзеркалили» схемы друг друга. Обе сыграли по расстановке с тремя центральными защитниками. А на левом фланге у «Динамо» вышел новичок Дмитрий Скопинцев.

У «Спартака» же место травмированного Наиля Умярова занял Алекс Крал, компанию которому в центре поля составил Роман Зобнин. Выше предсказуемо расположился Зелимхан Бакаев.

Гол Бакаева и ноль ударов хозяев в створ

«Спартак» начал игру активнее и с ходу завладел инициативой. С первых минут обратил на себя внимание Соболев. Едва ли не в первой атаке он, пытаясь замкнуть передачу партнёра, чуть не травмировал Антона Шунина. К счастью, голкипер быстро пришёл в себя и игру продолжил.

Также по теме Неудобный календарь, проблемы с нападением и ошибки в обороне: почему «Спартак» действительно рискует вылететь из РПЛ Перед началом весенней части сезона РПЛ «Спартак» находится всего в трёх очках от зоны вылета и рискует как минимум принять участие в...

Старателен новичок был и в дальнейшем. Он смело открывался по всему фронту атаки, иногда уходя на фланги, и выигрывал немало верховых единоборств. Точно так же продуктивно рядом смотрелся Понсе.

А уже на 14-й минуте Соболев получил отличную возможность забить дебютный мяч за красно-белых. Обработав идеальную передачу Бакаева грудью, он оказался прямо перед Шуниным, но тот умудрился парировать выстрел форварда в упор.

После удачного дебюта гости взяли небольшую паузу и позволили продемонстрировать свои сильные стороны «Динамо». Соперник сделал ставку на забеги быстрых Сильвестра Игбуна и Клинтона Н'Жье и активную игру на флангах Скопинцева и Себастьяна Шиманьски. Но по-настоящему опасных моментов хозяевам создать так и не удалось.

Зато гости по истечении получаса игры открыли счёт в ходе контратаки. Зимняя работа Тедеско не прошла даром. После потери в центре поля Бакаев подхватил мяч и бросил в прорыв Соболева. Тот обработал снаряд не слишком удачно, но успел вернуть его обратно партнёру. Зелимхан, ворвавшись в штрафную, сделал идеальную паузу и пробил точно в дальний угол.

А через несколько минут ещё один выгодный момент упустил Соболев. Из угла штрафной Александр не попал в дальнюю девятку. «Динамо» ответило опасным контрвыпадом и неточным ударом Н'Жье в ближний угол. В целом бело-голубые в первом тайме отметились лишь двумя выстрелами, из которых ни один не пришёлся в створ.

Отсутствие фарта и точный удар Зобнина

Чтобы исправить ситуацию, в начале второго тайма Новиков ожидаемо бросил в бой новичка Комличенко, тем более что травму получил Шиманьски. И Николай в первой же атаке едва не отличился. Могучим корпусом оттеснив защитника в сторону, форвард из-за пределов штрафной пробил в дальний угол, но попал в штангу.

А вот «Спартак» свой момент спустя несколько минут реализовал. Бакаев отдал тончайшую передачу в чужую штрафную на Зобнина, а тот идеально пробил под дальнюю штангу.

Вообще Зелимхан в этот вечер был очень хорош, буквально каждое его касание трибуны встречали аплодисментами. Он обострял ситуацию умными передачами и выводил партнёров на удары.

Без ошибок тоже не обходилось. Так, после редкого обреза десятого номера красно-белых на чужой половине поля хозяева провели стремительную контратаку по правому флангу. И вновь удивительный шанс забить упустил Комличенко. Получив мяч от Н'Жье, Николай с лёгкостью убрал защитника и оказался прямо перед Александром Максименко и воротами, но умудрился пробить в перекладину.

Вполне могли забить и спартаковцы. Например, в одном из моментов защитники вынесли снаряд с линии ворот после удара Понсе. Затем Тедеско с целью освежить игру начал делать замены. В частности, покинули поле Бакаев и Соболев. Обоих болельщики проводили аплодисментами. Александр хоть и пропал из виду после перерыва, в целом провёл неплохой для дебюта матч и даже отдал результативную передачу.

«Спартак» же возобновил сезон победой над принципиальным соперником, возродил в сердцах собственных поклонников надежду на лучшее и опередил «Динамо» в турнирной таблице.