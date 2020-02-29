Первое дерби весны: «Динамо» принимает «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ

В 20-м туре Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает «Спартак» на стадионе «ВТБ Арена». Это первое московское дерби в весенней части чемпионата страны по футболу. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и будут бороться за возможность приблизиться к зоне еврокубков и отдалиться от зоны вылета. RT ведёт текстовую трансляцию матча.

РИА Новости

© Александр Вильф