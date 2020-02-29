Первое дерби весны: «Динамо» принимает «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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29 февраля 2020
Накануне RT опросил экспертов о матче «Динамо» и «Спартака», и вот что нам рассказали бывшие тренеры и игроки обеих команд. Сегодня все ждут особенно зрелищного и эмоционального футбола.
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Для «Спартака» сегодняшний матч чрезвычайно важен, так как команда находится всего в трёх очках от зоны вылета. Обстоятельства не сулят красно-белым лёгкого окончания чемпионата России, и поэтому терять очки им совершенно нельзя.
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«Динамо» приобрело ещё одного видного российского бомбардира Николая Комличенко, но пока что Кирилл Новиков решил придержать нападающего в запасе. А вот приобретённый у «Краснодара» защитник Дмитрий Скопинцев сразу оказался в стартовом составе.
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Поговорим о составах. «Спартак» в межсезонье приобрёл в аренду Александра Соболева — одного из самых желанных российских игроков на трансферном рынке. Второй лучший бомбардир сезона сразу же понравился Доменико Тедеско и сегодня оказался в стартовом составе.
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Интересно ещё и то, что «Динамо» 12 лет подряд не обыгрывало «Спартак» на своём стадионе. То есть произошло это в последний раз тогда, когда бело-голубые принимали соперника на родном стадионе в Петровском парке. Теперь динамовцы снова играют дома и имеют возможность прервать затянувшуюся серию.
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Интересно, что два участника старейшего московского дерби ещё никогда не играли между собой в феврале. В этом году это всё-таки произойдёт благодаря тому, что к самому короткому месяцу прибавился один лишний день.
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По итогам 19 туров оба столичных коллектива обосновались в середине турнирной таблице. «Динамо» обосновались на восьмой строчке с 24 очками, а «Спартак» находится на два места ниже и имеет на два балла меньше. В случае победы одной из команд она приблизится к еврокубковой зоне и отодвинется от зоны вылета, а вот проигравшему придётся всерьёз задуматься о том, как оставаться в высшем дивизионе.
🏟 Команда приехала на стадион!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 29, 2020
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Дерби #ДинамоСпартак начинаем в 16:30 ⏰ pic.twitter.com/pnuDAeKow0
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«Спартак» с первых минут будут представлять следующие игроки:
Александр Максименко — Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Георгий Джикия — Айртон, Николай Рассказов, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев — Эсекьель Понсе, Александр Соболев.
👊 Состав красно-белых на матч #ДинамоСпартакpic.twitter.com/88gqlRpjHk— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 29, 2020
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Состав «Динамо» выглядит следующим образом:
Антон Шунин — Тони Шуньич, Иван Ордец, Владимир Рыков — Дмитрий Скопинцев, Роман Нойштедтер, Сергей Паршивлюк, Оскар Хильемарк, Себастьян Шиманьски — Сильвестр Игбун, Клинтон Н'Жье.
⚪🔵 Состав на #ДинамоСпартак#ДинамоМосква#твоякоманДа#ВисокосноеДерби#ТинькоффРПЛpic.twitter.com/MvL5Usbn0n— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 29, 2020
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Добрый день всем любителям футбола! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра на «ВТБ Арене» начнётся в 16:30.
🔥 #MATCHDAY 🔥— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 29, 2020
День дерби!
⚽ #ДинамоСпартак
🏆 Российская Премьер-Лига
⏰ 16:30 (мск)
☁ +1
🏟 «ВТБ Арена», Москва
📺 https://t.co/NQU2nXCd8k
🍽 Не можете поддержать красно-белых с трибуны? Смотрите матч в ресторанах «Колбасофф»#Спартак#Силавединстве#РПЛpic.twitter.com/R05spnKfbw
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