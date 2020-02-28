16 судей с лицензиями, объявления на табло и нововведения при пробитии пенальти: как будет работать VAR в РПЛ

Российский футбольный союз провёл семинар для журналистов, на котором обсуждалась тема работы VAR в отечественном футболе. Начиная с весны видеопомощники будут задействованы во всех матчах РПЛ. Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал обо всех важных нововведениях.

«Человеческих ресурсов более чем достаточно»

В начале сезона казалось, что введение повторов прекратит большую часть споров относительно неоднозначных решений судей, однако однако неоднозначные ситуации по-прежнему остаются. Тем не менее, эксперимент был признан удачным, и, начиная с весны, VAR будет использоваться во всех встречах чемпионата страны.

За день до возобновления сезона в РФС собрали журналистов, и руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин рассказал обо всех изменениях. В первую очередь он поведал о количестве судей в России, имеющих лицензию на работу с новой технологией.

«На сегодняшний день лицензию для работы с VAR получили 16 судей, 15 видеоассистентов и 31 помощник видеоарбитра. Единственное, один судья пока ещё не завершил процесс обучения в качестве видеоассистента», — подчеркнул Калошин.

Функционер отметил, что ассистент может провести не более двух матчей в рамках одного тура, независимо от лиги, в которой проводится поединок. Однако Калошин заверил, что нехватка судей, имеющих нужную лицензию, стране не грозит.

«Человеческих ресурсов более чем достаточно, ведь на каждую игру нужно всего шесть человек», — сообщил Калошин.

Также он ответил на вопрос, планируется ли использование дополнительных камер для работы видеоассистентов.

«Во всех странах используются только телевизионные камеры вещателя. Важно понимать, главная задача VAR — показать арбитру то, что видно зрителю. Для видеоассистентов это совсем не проблема. Не забывайте, что влияет не только расстановка камер, но и качество работы тех людей, которые управляют этими камерами. Их может быть 20, но мы будем постоянно получать смазанную картинку — слишком резкий переход из одной части поля к другой», — отметил специалист.

При этом сами болельщики на арене, вероятно, получат возможность оперативно узнавать о начале просмотра повтора, чего раньше не было.

«Планируем запустить графику «Возможен пенальти», «Возможен офсайд» и так далее. Вероятно, даже с первого матча весенней части чемпионата России. Это то, что вы видите на играх под эгидой УЕФА. Но слова «должны» нет: там, где это возможно, подобная инновация появится. Зато в трансляциях матчей стиль будет единым», — пообещал Калошин.

Также Калошин рассказал, какие именно изменения произойдут в системе видеопомощи судьям по сравнению с прошлым годом. По его словам, они коснутся трёх моментов. Во-первых, VAR поможет фиксировать заступ голкипера за линию при исполнении одиннадцатиметрового.

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«Важно, что решение перебить пенальти принимается, если вратарь парировал мяч; если снаряд попадает в штангу или пролетел мимо ворот, то VAR не вмешивается», — подчеркнул Калошин.

Остальные новации касаются демонстрации карточек. Так, в случае, если тот или иной футболист изначально получил жёлтую, но после повтора стало понятно, что его стоит удалить, судье больше не придётся демонстрировать соответствующий жест об отмене. Вместо этого он просто покажет нарушителю красную. А в случае замены второй жёлтой карточки на прямую красную рефери будет информировать об этом команды на скамейках. Ему не понадобится возвращать нарушившего правила футболиста.

Он также рассказал, как система используется в европейских соревнованиях, в том числе в Лиге чемпионов.

«В этом сезоне до стадии плей-офф видеоассистенты использовались во всех 108 матчах турнира. Из них лишь в 27 случаях после вмешательства VAR арбитрами было изменено первоначальное решение. В РПЛ цифры другие: примерно одно решение менее, чем в двух матчах», — заявил Калошин.

Наконец, специалист подчеркнул, что информация относительно возможности использования VAR в четвертьфинальных матчах Кубка России появится только к концу недели.

«Решение ещё не принято, этот вопрос прорабатывается. Скорее всего, к воскресенью вынесем вердикт о том, будет ли VAR на четвертьфиналах. И если да, то, в каком количестве. О решении вы узнаете из назначений судей на матч», — подытожил функционер.