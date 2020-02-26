Система VAR будет работать на всех матчах весенней части РПЛ

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на всех матчах весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ).
Система VAR будет работать на всех матчах весенней части РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФС.

В первой части сезона система VAR была задействована только на отдельных матчах каждого тура.

После 19 туров лидером чемпионата России является петербургский «Зенит», который набрал 45 очков. Сине-бело-голубые опережают идущий на втором месте «Краснодар» на десять очков.

Ранее журналист Василий Уткин ответил, что может помешать «Зениту» стать чемпионом России по футболу.

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