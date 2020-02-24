Уткин ответил, что может помешать «Зениту» стать чемпионом России по футболу

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Известный спортивный журналист Василий Уткин ответил на вопрос, что может помешать петербургскому «Зениту» занять первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона.
Уткин ответил, что может помешать «Зениту» стать чемпионом России по футболу
  • РИА Новости

«Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего», — сказал Уткин на YouTube-канале комментатора Тимура Журавеля.

После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 45 очков. Сине-бело-голубые опережают идущий на втором месте «Краснодар» на 10 очков.

Ранее Уткин пожелал «Спартаку» вылететь из РПЛ.

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