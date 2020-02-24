Уткин ответил, что может помешать «Зениту» стать чемпионом России по футболу
- РИА Новости
«Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего», — сказал Уткин на YouTube-канале комментатора Тимура Журавеля.
После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 45 очков. Сине-бело-голубые опережают идущий на втором месте «Краснодар» на 10 очков.
Ранее Уткин пожелал «Спартаку» вылететь из РПЛ.