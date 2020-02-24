Уткин пожелал «Спартаку» вылететь из РПЛ

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Известный спортивный журналист Василий Уткин пожелал московскому «Спартаку» вылететь из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уткин пожелал «Спартаку» вылететь из РПЛ
  • РИА Новости

«Я должен сказать, что я от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион, потому что, когда это случилось в предыдущий раз, он очистился, он стал «Спартаком» как таковым», — сказал Уткин на YouTube-канале комментатора Тимура Журавеля.

При этом он отметил, что не верит в вылет красно-белых. 

«Спартак» закончит сезон ни шатко ни валко, потому что, даже если всё будет хорошо, большая команда — а «Спартак» себя считает таковой — не живёт без больших задач», — добавил Уткин.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка. Последний раз москвичи вылетали из высшего дивизиона чемпионата страны в 1976 году.

Ранее «Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче.

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