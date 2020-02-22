«Тёмная полоса рано или поздно закончится»: что говорят о будущем получившего травму Тарасова

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу спустя три дня после объявления о переходе в казанскую команду. В клубе заявили, что речи о расторжении контракта не идёт и 32-летний футболист в ближайшее время приступит к реабилитации. Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников полагает, что, восстановившись после повреждения, хавбек продолжит играть, однако вряд ли выйдет на прежний уровень. А известный тренер Валерий Непомнящий, в свою очередь, считает, что возраст Тарасова не станет помехой для продолжения карьеры.

Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов ещё не провёл за казанскую команду ни одного официального матча, а уже оказался в лазарете. Накануне стало известно о том, что полузащитник получил травму на тренировке — закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.

Повреждение настигло игрока всего спустя три дня после подписания нового контракта. Официально «Рубин» объявил о переходе футболиста 18 января, соглашение было рассчитано до конца этого сезона. Футболист тогда очень радовался и заявил, что казанский клуб подарил ему шанс вернуться в большой футбол.

«Спасибо «Рубину», что поверили в меня. Главная цель сейчас — завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень высокая», — сказал Тарасов в интервью клубной пресс-службе.

По словам полузащитника, «Рубин» был не единственным вариантом продолжения его карьеры. Однако Тарасов решил приехать на просмотр именно к казанцам.

«Хотели посмотреть на состояние моего здоровья. Я отнёсся к этому абсолютно нормально, понимаю руководство, тренера, который не знал, в какой я форме. Но я очень много работал и индивидуально, и с тренером, пока не было команды. Поэтому воспринял это приглашение с большой радостью. Для меня это был определённый вызов», — добавил тогда игрок.

Предыдущей командой хавбека был московский «Локомотив». Однако контракт с железнодорожниками истёк ещё летом прошлого года, и с того времени 32-летний Тарасов оставался без клуба. Всё это время футболист тренировался индивидуально и восстанавливался после предыдущего повреждения. Как признался сам футболист, он очень ждал приглашения играть.

Тем не менее, когда стало известно о том, что Тарасов отправится на сборы с «Рубином», мнения экспертов разделились. Одни сомневались в том, что возрастной игрок нужен молодому коллективу Слуцкого. Другие, напротив, объясняли приглашение хавбека тем, что любой команде нужен так называемый дядька. Сам Тарасов, похоже, тоже рассчитывал завоевать роль лидера в своём новом клубе.

«Это доказывается через игры. Но сегодня уже был интересный момент: мы сидели у врача, всем остался последний кабинет. Парни сказали, чтобы первым проходил самый старший и опытный, поэтому уважение среди ребят стал ощущать сразу. А я воспитанно сидел спокойно в сторонке. Приятно, что пропустили», — сказал Тарасов в интервью изданию «Бизнес Online».

Но надеждам не суждено было сбыться — теперь, по мнению врачей, футболисту потребуется около трёх месяцев на восстановление. В «Рубине» игроку пожелали скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Поддержал хавбека и главный тренер Леонид Слуцкий.

«Мы все очень сожалеем, что такое произошло, потому что Дмитрий показал себя огромным профессионалом и становился потихоньку одним из лидеров нашей команды... Он уже много раз доказывал, что большой боец и большой футболист. Вся команда с огромным нетерпением будет ждать его выздоровления», — сказал Слуцкий в беседе со Sport24.

А генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов пообещал, что клуб поможет полузащитнику в реабилитации, и подчеркнул, что о расторжении контракта речи не идёт.

«Дима быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Но это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается. Теперь наша задача — всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции и реабилитации. Дима — игрок «Рубина», часть нашей семьи. Ждём его в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберёт форму», — цитирует Сайманова клубная пресс-служба.

Впрочем, с мнением генерального директора казанцев согласны далеко не все эксперты. Так, известный комментатор и блогер Василий Уткин изначально относился к перспективам Тарасова со скепсисом. Когда только появились новости о том, что футболист отправится на сборы с «Рубином», он заявил, что у хавбека в любом случае мало шансов на успех.

«Сразу скажу, что вероятность возвращения Дмитрия к футбольной карьере уровня клуба РПЛ я бы оценил процентов в десять. Для успеха такой акции нужны не только физические кондиции — тут вряд ли есть непоправимые проблемы, — а критическое отношение к себе, высокая мотивация. Тарасов с его словами о политической карьере и вообще верой в собственную значимость не очень похоже, чтоб был на это способен», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

После новостей о травме игрока своим мнением о его перспективах поделились и другие эксперты. Так, экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассуждает о будущем Тарасова со сдержанным оптимизмом. Он подчеркнул, что сейчас футболисту тяжело не только физически, но и психологически.

«Тарасов только оправился от своей предыдущей травмы. Он долго не играл, но вот ему дали шанс в «Рубине», всё шло так хорошо... Впрочем, от повреждения на тренировке никто не застрахован. Теперь всё зависит от самого игрока. Найдёт ли он в себе силы и мотивацию бороться, восстанавливаться второй раз подряд? Лично я, конечно, за то, чтобы футболисты играли как можно дольше, но игроков после 30 лет травмы редко обходят стороной. Я очень надеюсь, что Тарасов вернётся в большой футбол, но, конечно, сложно верить в то, что это будет прежний высокий уровень», — сказал Сенников в интервью RT.

Иной позиции придерживается известный тренер Валерий Непомнящий. По его словам, «Рубин» повёл себя очень профессионально, не став разрывать контракт с полузащитником, и тот ещё непременно покажет себя.

«Я работал с Тарасовым и хорошо его знаю. Он мужчина, умеет терпеть и бороться, как физически, так и психологически. Да, такое случается, но тёмная полоса рано или поздно закончится. Судьба Тарасова проверяет, но тот не уступит. Уверяю вас, он ещё поиграет!» - отметил Непомнящий в интервью RT.

Специалист также не согласен с тем, что полузащитнику в силу возраста пора задуматься о завершении карьеры.

«Что такое возрастной игрок в наше время? Сегодня 32 года — это не возраст для футболиста. У него свои задачи на поле. Он должен бороться, должен читать игру. Если Дима захочет, то поиграет ещё, когда восстановится. Тем более он понимает, что клуб совершил хороший жест, поддержав его. И ответит тем, что снова выйдет на поле и будет выкладываться» — заключил эксперт.