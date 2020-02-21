Слуцкий: Тарасов уже много раз доказывал, что он большой боец

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Дмитрия Тарасова, который сломал ногу через три дня после подписания соглашения с клубом.

«Мы все очень сильно сожалеем, что такое произошло, потому что Дмитрий показал себя огромным профессионалом и становился потихоньку одним из лидеров нашей команды. Хотим пожелать ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Он отметил, что клуб гарантировал футболисту полное выполнение контрактных обязательств, в том числе и оплату операции.

«Он уже много раз доказывал, что он большой боец и большой футболист. Вся команда с огромным нетерпением будет ждать его выздоровления», — добавил специалист.

18 февраля «Рубин» подписал контракт с Тарасовым до конца сезона, а уже 21 февраля он получил тяжёлую травму — закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.

Ранее сообщалось, что «Рубин» не будет расторгать контракт с Тарасовым.