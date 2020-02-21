«Рубин» не будет расторгать контракт с получившим тяжёлую травму Тарасовым

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В казанском «Рубине» заявили, что не будут расторгать контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, который сломал ногу через три дня после подписания соглашения с клубом.
«Рубин» не будет расторгать контракт с получившим тяжёлую травму Тарасовым
  • РИА Новости

После болезненного удара на тренировке «Рубина» в Турции спортсмену диагностировали закрытый перелом малоберцовой кости. По словам генерального директора казанцев Рустема Сайманова, Тарасов быстро набрал форму после длительного перерыва, в команде очень рассчитывали на него в заключительной части сезона-2019/20.

«Это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается. Теперь наша задача — всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации. О расторжении контракта, конечно, речи не идёт. Дима — игрок «Рубина», часть нашей семьи», — приводит слова Сайманова официальный сайт «Рубина».

Ранее сообщалось, что Круговой из «Зенита» после восстановления может закончить сезон в составе «Уфы».

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