Круговой из «Зенита» после восстановления может закончить сезон в составе «Уфы»
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- РИА Новости
Зимой он должен был присоединиться к петербуржцам на постоянной основе, но ранее получил травму.
«Данил пока ещё будет восстанавливаться с «Зенитом», а потом, наверное, вернётся к нам. Давайте ещё немного подождём. На 99% Круговой закончит этот сезон в «Уфе». Сейчас футболист продолжает восстановление. Работает по своей программе. Как только завершит реабилитацию, приедет к нам», — цитирует генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова «Спорт-экспресс».
По данным уфимцев, 21-летний футболист должен вернуться к тренировкам в общей группе в середине марта.
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