Круговой из «Зенита» после восстановления может закончить сезон в составе «Уфы»

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Защитник «Зенита» Данил Круговой, ранее выступавший за «Уфу», может провести остаток сезона в составе своей бывшей команды.
Круговой из «Зенита» после восстановления может закончить сезон в составе «Уфы»
  • © Дмитрий Мухаметкулов
  • РИА Новости

Зимой он должен был присоединиться к петербуржцам на постоянной основе, но ранее получил травму.

«Данил пока ещё будет восстанавливаться с «Зенитом», а потом, наверное, вернётся к нам. Давайте ещё немного подождём. На 99% Круговой закончит этот сезон в «Уфе». Сейчас футболист продолжает восстановление. Работает по своей программе. Как только завершит реабилитацию, приедет к нам», — цитирует генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова «Спорт-экспресс».

По данным уфимцев, 21-летний футболист должен вернуться к тренировкам в общей группе в середине марта.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» раскрыл условия перехода Калинина из «Динамо».

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